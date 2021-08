Belgische goalballers naar kwartfinale ondanks nederlaag tegen Oekraïne: “Details zijn bepalend”

PARALYMPISCHE SPELENDe Belgische goalballers zijn ondanks de 4-2 nederlaag van zondag tegen Oekraïne in hun laatste groepsduel van het paralympisch toernooi zeker van een stek in de kwartfinales. Die staan dinsdag op de agenda. Vier van de vijf ploegen in de poule plaatsen zich voor de laatste acht. De Belgian Bulls kunnen na de groepsmatchen van maandag (China-Duitsland en Turkije-Oekraïne) niet meer naar de laatste plaats zakken.

De kwalificatie mag dan ondanks de nederlaag een feit zijn, een feeststemming was er achteraf niet bij het Belgische team. Tom Vanhove was ontgoocheld over de nederlaag. “Details maken het verschil vandaag”, zei hij.

Sterspeler Klison Mapreni scoorde opnieuw twee keer voor de Belgen, maar Oekraïne trok de partij in het slot helemaal naar zich toe. “We waren defensief wel goed, maar toch net niet goed genoeg”, aldus Vanhove. “Kleine foutjes nekken ons. We missen ook nog een penalty. Dat maakt het verschil, denk ik. En zo wint Oekraïne vandaag.”

“Alle ploegen in onze groep hebben een goede defensie. Dan maken details het verschil. De eerste twee wedstrijden op dit toernooi gingen zeer vlot. We hadden die twee overwinningen (tegen China en Turkije, red.) niet verwacht. Nu verliezen we dan twee keer (tegen Duitsland en Oekraïne, red.). Het is nu even net niet. Nu moeten we goed rusten en daarna komt de kwartfinale eraan. We vermijden liefst toplanden als Brazilië en Japan. Litouwen is ook een sterk land, maar speelde voorlopig nog niet zo goed hier in Tokio. Maar het zijn uiteindelijk bijna allemaal wel sterke ploegen bij de laatste acht.”

Coach Johan De Rick had een positief gevoel na de groepsfase. “We zijn in de poulewedstrijden heel goed gestart met overwinningen tegen China en Turkije. Tegen Duitsland speelden we ook goed, maar we veroorzaakten vijf penalty’s en dat maakte het verschil. Nu tegen Oekraïne was het zeker ook niet slecht. Maar verdedigend was het niet top. Bij spannende duels zijn penalty’s heel belangrijk. In het goalbal is het zo dat er bij elke fout een teampenalty, een één-tegen-één-fase, komt. Dat zijn heel belangrijke momenten waarbij je het verschil kan maken. Dit wordt cruciaal in de kwartfinales.”

De Belgen leiden in de tussenstand in groep B nog steeds met 6 punten na 4 wedstrijden en een doelsaldo van +5. Alle andere ploegen speelden nog maar 3 duels. Oekraïne volgt met 6 punten (+4). Daaronder komen Duitsland (6 ptn, -2), Turkije (3 ptn, -1) en China (3 ptn, -6). Het is voor de Belgen mathematisch niet meer mogelijk om laatste te eindigen.

