Belgische gemengde estafetteploeg na kwalificatie voor finale: “We gaan voor een medaille”

Camille Laus en Imke Vervaet zijn tevreden met de kwalificatie voor de finale van de 4x400 meter en geloven in de kansen voor ons land. “In een finale kan alles”, aldus de 28-jarige Laus. “We weten dat het moeilijk zal zijn, maar we gaan voor een medaille.” Ook Vervaet is strijdvaardig. “Als Camille het zegt, dan doen we dat”, lacht ze.

Jonthan Borlée liep nog geen enkele wedstrijd dit jaar, maar stond er meteen. “Ik was een beetje gespannen”, zegt hij. Ik had enkele goede trainingen achter de rug en de coach gaf me het vertrouwen. Het is niet gemakkelijk om je seizoen te starten op de Olympische Spelen, maar ik ben blij met hoe het gelopen is.” Ook zijn mannelijke collega Alexander Doom was in de wolken met de kwalificatie voor de finale. “Het kan niet mooier beginnen voor iedereen”, vertelt de 24-jarige atleet. “Voor de twee dames en mij is het de eerste keer in een olympische reeks. We zijn goed gestart. Alles is mogelijk. Iedereen zit op een zakdoek. Jacques (Borlée, red.) beslist wie zal lopen. We zien wel morgen”, besluit Doom.