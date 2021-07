Belgisch zeilteam voorzichtig ambitieus: “Alles geven en zien waar we uitkomen”

Olympische SpelenZondag staat op de Olympische Spelen in Tokio de eerste zeildag op het programma. En dus legt het Belgische zeilteam in Japan de laatste hand aan de voorbereiding. VTM Nieuws voelde zeilers Emma Plasschaert en Wannes Van Laer vier dagen voor de start nog eens aan de tand, net als coach Evi Van Acker.

Emma Plasschaert (27) wordt in aanloop naar de Spelen vooruitgeschoven als een van de Belgische medaillekandidaten. Vindt ze dat zelf ook? “Neen, en dat is niet de eerste keer dat ik dat zeg”, grijnst Plasschaert. “Ik ben daar niet mee akkoord. Als je de afgelopen jaren op EK’s en WK’s medailles hebt gehaald, ben je medaillekandidaat op de Spelen. Bij mij is dat niet het geval. Maar er is natuurlijk wel een kans, al denk ik dat ze heel klein is. Dat mensen me medaillekansen toedichten, geeft me ook geen extra druk. Juist omdat ik het zelf niet geloof.”

Op een medaille fixeert Plasschaert zich dus uitdrukkelijk niet. En ook een gehoopt resultaat heeft ze niet in haar hoofd. “Ik zou er liever geen plaats op kleven. Het zal afhangen van hoe de wedstrijd verlopen is.”

Van Laer: “Beter doen dan bij vorige deelnames”

Wannes Van Laer (36) begint over enkele dagen aan zijn derde Spelen. In 2012 eindigde Van Laert in Londen bij z'n debuut 34ste, vijf jaar geleden in Rio werd ie 17de. Met welke ambitie staat hij straks aan de start? “Beter doen dan bij mijn vorige twee deelnames. Ik heb niet echt een plaats in mijn hoofd, ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen. Elke dag alles geven en op het einde van de week zien waar ik uitkom. Top tien is altijd leuk. En eens je bij de eerste tien bent in de race, kan alles.”

Net als in het olympisch dorp moet ook het zeilteam zich aan strikte Covid-regels houden. “We zeiden onderling al dat het hier net de ‘Prison Games’ zijn”, grapt Van Laer. “We moeten van de boten rechtstreeks naar het hotel. We mogen nergens anders naartoe, zelfs niet naar de supermarkt. We mogen wel - tot 18 uur lokale tijd - zo veel op het water als we willen. Op het water is alles zoals voor corona, eens we aan land zijn moeten we veel regels volgen.”

Van Acker: “Op Spelen altijd kriebels in de buik”

Evi Van Acker (35) begint straks aan haar vierde Olympische Spelen, maar voor het eerst in een andere rol. In 2012 won ze zelf nog brons in het zeilen, in Tokio acteert ze als coach van Wannes Van Laer. “Het is heel bijzonder, heel cool. Ik ben blij dat ik erbij kan zijn voor Wannes en de rest van het team. En voor mij is het natuurlijk ook belangrijk om ervaring op te doen richting de Spelen van 2024. Of ik nu minder stress heb? Op de Spelen heb je altijd wat stress en kriebels in de buik.”

Van welk resultaat mag Van Laer volgens Van Acker dromen? “Hopelijk kunnen we het hier nog iets beter doen dan in Londen en Rio. Wannes heeft veel kwaliteiten, maar ze moeten er op het goeie moment uitkomen. Het zal belangrijk zijn om vanaf dag één scherp te zijn. Dat is een van de werkpunten waarop we de afgelopen weken gehamerd hebben. Als hij daarin slaagt, kan hij een heel mooi resultaat neerzetten.”

Tot slot: wat verwacht Van Acker van Plasschaert op haar eerste Spelen? “Ze is fysiek op en top in orde. Ik heb haar zien zeilen en het ziet er heel goed uit. Een medaille? Hoop doet leven, zeggen ze altijd. Ze houdt zich bewust weg van de medaillestress. Ze focust zich gewoon dag per dag en ziet dan wel waar ze uitkomt. Niets staat haar in de weg om het hier goed te doen.”