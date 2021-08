Belgisch zeilboegbeeld Evi Van Acker over vierde plek van Plasschaert: “Echt wel knap wat Emma doet”

Niets zo erg als ‘net niet’. Maar dat deze vierde plaats van Emma Plasschaert niet mag vergeleken worden met de hare, vindt Van Acker, die in Tokio aan de slag was als coach van Wannes van Laer. “Dit zijn haar eerste Spelen, ze heeft nog geen ervaring op dat vlak. Zo’n evenement doet heelwat met een atleet, weekt veel stress en emoties los. In die zin vind ik het echt wel knap, wat ze hier presteert. Dit kan ze meenemen naar de toekomst. Over drie jaar zal ze er in Parijs zeker terug staan.”

Van Acker zag haar opvolgster deze week dag na dag groeien. “Dat zag je ook, op de slotdag van de fleet races na, aan haar resultaten. Het ging steeds crescendo en dat in best wel moeilijke omstandigheden. Zo kegen we de eerste dagen te maken met wind die we hier nog nooit hadden meegemaakt. Ik had het gevoel dat Emma gaandeweg steeds minder onder de indruk kwam van de grootsheid van de Spelen en dat zich steeds meer kon tonen. Dat werd in de ‘medal race’ pas echt duidelijk. Die mindere regatta’s op vrijdag blijven Jammer. Maar als deel van het ‘team’ ben ik supertrots op haar. Dit is zeer hoopgevend voor de toekomst.”

De toekomst, dan komen we onvermijdelijk nog even terug op Parijs 2024. “Dan zit een medaille er zeker in”, aldus Van Acker, die een gouden tip in de aanbieding heeft voor Plasschaert. “Ze moet er écht voor durven gaan, vanaf het allereerste moment. Precies zoals ze dat in de ‘medal race’ heeft gedaan. Zonder terughoudendheid of angst voor een té snelle start. Dat is vooral een kwestie van oefenen. En vertrouwen kweken.” Ook Van Acker viel het op dat het podium bevolkt wordt door +30-ers. Plasschaert is er 27. “Ook dat is een interessant gegeven met het oog op die toekomst. Voor slechts drie dames in de ‘medal race’ was dit een olympisch debuut. Van dat trio eindigt Emma als eerste. Je weet het uiteraard nooit, wanneer anderen er precies de brui aan geven. In de Laser bij de mannen is (de Braziliaan) Robert Scheidt er inmiddels 48! En hij doet nog steeds mee voor de medailles. Bij de vrouwen ligt dat wel iets anders. Ongetwijfeld zullen er zijn die hier al voor de derde keer deelnamen en straks afscheid zullen nemen. Het kan mee in Emma’s voordeel spelen.”