België mag extra kajakker naar Olympische Spelen sturen: Gabriel De Coster (20) is de gelukkige

De 20-jarige atleet uit Tervuren beëindigde eerder deze maand het EK in het Italiaanse Ivrea op de 30ste plaats in de K1. In 2019 werd hij 40ste op het EK en 49e op het WK. In oktober vorig jaar was hij op het EK U23 in het Poolse Krakau goed voor brons.