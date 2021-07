Belgian Lions 3x3 winnen van Rusland, maar verliezen van favoriet Servië: “Voor ons een mooi verhaal, tot we gisteren plots bedreigingen kregen”

Olympische SpelenNet als gisteren wisselend succes voor de Belgian Lions 3x3. De basketters wonnen hun derde wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio tegen Rusland (21-16), in hun vierde wedstrijd was Servië te sterk (21-14). Gisteren hakte de nederlaag tegen Japan er wel in. “Dat gaf een wrang gevoel en we begonnen wat te twijfelen”, gaf kapitein Nick Celis van vandaag toe.

De overwinning tegen Rusland vanmorgen was welgekomen voor de Belgian Lions 3x3, als we aanvoerder Nick Celis mogen geloven. “Na gisteren gingen de kopjes toch even naar beneden, ook bij mij persoonlijk”, bekende hij voor de camera’s van Sporza. De Belgian Lions wonnen gisteren knap hun eerste partij tegen Letland (21-20), maar verloren later nog van Japan (16-18). “Op het einde misten we een paar domme dingen. Dat gaf een heel wrang gevoel en zorgde voor twijfel.”

Op de koop toe werden Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Mariën ook nog eens het slachtoffer van online haat. “We kregen bedreigingen op Instagram. Echt zotte dingen als 'ik hoop dat je sterft in Japan’”, onthulde Celis nog. “Ik schrok echt. Misschien waren het gokkers? Ik weet het niet. Voor ons was dit een good story en dan kwamen er plots zoveel negatieve dingen binnen, terwijl we in die eerste wedstrijd toch al een hele prestatie geleverd hadden. Dat vond ik wel jammer.”

Gelukkig was er nog de winst tegen Rusland om tevreden over te zijn voor de Belgian Lions. “We wisten dat als we op de tweede dag agressief zouden beginnen, sommige ploegen daar niet klaar voor zijn”, aldus Celis nog. Later op de dag verloren de Belgen wel van favoriet Servië met 21-14. “Een topploeg, vandaar dat de druk om tegen Rusland te winnen hoog was. We hebben al een belangrijke stap gezet naar de top zes en hadden niks te verliezen tegen Servië.”

Morgen zijn China en Nederland de tegenstrevers. Dinsdag wordt Polen nog partij gegeven. De top twee van de ‘round robin’ met acht plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales. De nummers drie tot zes spelen de ‘kwartfinales’ voor de overige twee plaatsen bij de laatste vier.

Op de Spelen van Tokio maakt de street-versie van het traditionele basket voor het eerst haar opwachting. De wedstrijden in de 3x3 competitie duren tien minuten. De duels worden op een half terrein afgewerkt. Het team met de hoogste score na 10 minuten, of het team dat 21 punten gescoord heeft, wint het duel. Spelers mogen non-stop gewisseld worden. Voor een score krijgt een team één punt, een score van buiten de tweepuntenlijn (driepuntenlijn in het normale basket) levert twee punten op.

