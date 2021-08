Belgian Cheetahs pas zevende in finale: “Een medaille was niet haalbaar, dan moet je content zijn met een Belgisch record”

OLYMPISCHE SPELENGeen intens verdriet bij de Belgian Cheetahs vanavond op de Spelen: het podium zat er in de finale van de 4x400m nooit in. Ze finishten als zevende, wel in een nieuwe nationale recordtijd (3:23.96). “Uiteraard gaan we op een medaille mikken in Parijs,” aldus Imke Vervaet.

Het duurde even voor de Belgian Cheetahs vanavond voor de pers verschenen. Net na hun finale, waarin ze als zevende eindigden, bleven de vier spurtsters op een platform staan om de race van de Belgian Tornados te volgen. Ze schreeuwden zich de longen uit het lijf, maar het mocht niet baten. En dus was vooral Camille Laus, vriendin van Kevin Borlée, er toch wat het hart van in: “Uiteraard hoopten we zelf wat beter te doen dan een zevende plek en ik baal een beetje dat Femke Bol me nog inhaalden maar ik ben echt ontgoocheld voor de mannen. Voor ons was een medaille niet haalbaar. De VS (3:16.85), Polen (3:20.53) en Jamaica (3:21.24) zijn echt nog een niveautje te hoog. Dan moet je tevreden zijn met een nieuw Belgisch record. Maar de mannen waren er zó dichtbij... Ik snap hun teleurstelling.”

En terwijl de Tornados vooral treurden om de gemiste medailles, klonken de Cheetahs even uitgelaten als altijd. Terecht want op hun eerste Spelen stelde ze het Belgische record niet één maar twee keer scherper. Paulien Couckuyt: “We kunnen ons niets verwijten. Het is wat jammer dat we niet voor Nederland eindigden - dat was een beetje een doel (lacht) - maar een ander doel was om het record te breken en dat is ons gelukt.”

Volledig scherm © Photo News

Imke Vervaet vulde aan: “We wilden vooral heel graag onder de 24 seconden duiken. Toen we dan de 23 zagen verschijnen op het scorebord, waren we heel blij. Ik denk dat we kunnen terugblikken op een mooi kampioenschap. Het doel wordt nu Parijs, om daar nog beter te doen. Het project is nog maar net gestart en dit waren onze eerste Spelen. Tel daar nog ervaring bij, nog wat nieuw bloed... Uiteraard gaan we op een medaille mikken. Of dat mogelijk zal zijn, dat weten we niet, maar we gaan er wel voor.”

Camille Laus knikt. “We gaan dit resultaat meenemen als motivatie en ons niveau verder optrekken voor Parijs. We gaan er nóg harder tegenaan gaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Couckuyt en Laus voor de microfoon. © VTM NIEUWS