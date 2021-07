Belgian Cats stomen zich op stageoord Mito klaar voor Spelen: “Coronaregels nemen veel weg van de échte olympische ervaring”

Olympische SpelenNog negen keer slapen. En dan is het zover: de ‘Grote Intrede’ van onze Belgian Cats op het olympisch basketbaltoernooi. Vanuit stageoord Mito schatten boegbeeld Emma Meesseman en coach Philip Mestdagh eerste tegenstander Australië — zónder Liz Cambage — in. Waarbij de stellige hoop wordt geformuleerd op nog minstens één extra oefenduel. “Dat hebben we absoluut nodig.”

In roterende groepjes van twee à drie wordt er gepasst, geshot, gelay-upt, gescoord en soms, zo leert een verbeten kreet van Ann Wauters, ook eens gemist. Voor een handvol kijklustigen — maximum 500, conform de heersende coronamaatregelen — spinnen de ‘Cats’ garen in de Adastria Mito Arena, thuishaven van de Ibaraki Robots in het Azumacho Sports Park in Mito. Dáár, op 120 kilometer van Tokio, leggen ze in het Belgian pre-olympic camp, de laatste hand aan hun voorbereiding op het ‘moment suprême’, waar ze al zo lang naar hebben uitgekeken: hun allereerste wedstrijd in de groepsfase, dinsdag tegen vicewereldkampioen Australië.

“Trainen op heel hoog niveau”, vindt Emma Meesseman het. “Normaal beslaat de opbouw en competitie van zo’n groot kampioenschap in totaal maximum zes weken. En is het altijd wat ‘herbeginnen’, niet van nul maar toch van een flink stuk lager, zowel fysiek als mentaal. Nu hebben we deze zomer al een EK gespeeld en liep de voorbereiding daarop alleen al over zes weken. Dat heeft dus zijn invloed op de trainingskwaliteit. Hopelijk leidt het op deze Olympische Spelen tot één van de sterkste Cats-ploegen ooit. We beseffen ook wel dat dit nog een ander niveau is. Daarom ook wordt onze voorbereiding cruciaal.”

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, zo geeft coach Philip Mestdagh aan. “Door de pandemie en het opsluiten van speelsters leef je nog meer dan anders op elkaars lip. Maar ik moet zeggen: de groep gaat er heel volwassen mee om. Als we vragen om eens een uitstap te doen en we krijgen een ‘njet’, dan wordt dat aanvaard. Ik hoop wel dat de meisjes naar de openingsceremonie kunnen gaan. Dat zal voor een stuk helpen in de mentale gezondheid. Hoe dan ook moeten we dit nu doortrekken tot de start van het toernooi en tijdens het toernooi zelf.”

Onze basketdames wacht met voorts nog China en Puerto Rica een bijzonder zware poule. Australiër moet het weliswaar zien te rooien zonder zijn afgehaakte ster Liz Cambage. Dat scheelt een flinke slok op de borrel. “Maar dan zowel in positieve als negatieve zin”, vindt Meesseman. “Cambage is een vedette. Maar het is soms moeilijker spelen tegen een goed georganiseerd collectief van twaalf dan tegen een team dat uitsluitend focust op één speelster. Wat nu het geval zal zijn, vrees ik. Cambage is supergoed en krijgt heel veel ballen. Dat ze nu wegvalt, betekent dat we met iederéén rekening zullen moeten houden en onze tactiek moeten aanpassen. In die zin vind ik Australië collectief veel sterker zonder dan met haar.”

Ook Mestdagh heeft er een dubbel gevoel bij. “Het kan een voordeel maar ook een nadeel zijn. Mocht ze meedoen, zouden we een groot probleem hebben om haar af te stoppen. Maar Australië speelt nu inderdaad veel meer in een collectief. Een ster die zich gedraagt als een ster heeft ook impact op de groepschemie. Sommige speelsters krijgen nu een andere rol en verantwoordelijkheid.”

VIDEO. Mestdagh: “Goed dat we hier zo vroeg waren”

Afgelopen nacht zag Mestdagh alvast een indrukwekkend Australië aan het werk tegen Team USA. De ‘Aussies’ versloegen de achtvoudige en regerende olympische kampioen met 67-70. Meesseman wil daar echter geen ál te grote conclusies aan vastkoppelen. “Een voorbereidingswedstrijd is geen standaard voor de rest van het toernooi. De WNBA-competitie drukte nog maar net de pauzeknop in. Wat betekent dat de VS, in tegenstelling tot Australië, al een jaar niet meer heeft samengespeeld. Die resterende week zal echter volstaan om er voldoende ‘chemistry’ in te bouwen.” De chemie die tegen Australië nog (even) ontbrak, bedoelt Meesseman. Al viel misschien wel wat op te steken van de manier waarop België’s eerste tegenstander de zaken aanpakt. “De video zullen we nog wel bekijken. We kennen de speelsters dan wel individueel, nog niet echt als team. Eerst concentreren we ons op onszelf. En op onze eigen aanloop.”

Zelf oefenden en verloren de Belgian Cats twee dagen geleden tegen Japan met 84-76. Of de komende dagen nog meer wordt ‘gespard’ is volgens Mestdagh hoogst onzeker. “De internationale basketfederatie (FIBA) kondigde aan dat vanaf nu alle oefenduels op Japans grondgebied in de voorbereiding op het olympisch toernooi worden afgelast.” Maar vanavond speelt het thuisland wel gewoon tegen Puerto Rico, merkt Meesseman op.

“Dat is toch allemaal wat dubbel.” Mestdagh: “Er komt oppositie van meerdere landen. Hopelijk komt er snel duidelijkheid en kunnen we onze geplande matchen tegen Spanje (woensdag) en Team USA (zaterdag) alsnog afwerken. Want we hebben er toch nog minstens één nodig. Ik zag veel goeds op hoog niveau tegen Japan, maar ook mindere zaken. Het verschil is nog te groot. We moeten standvastiger worden in onze prestaties. Helaas verloopt de communicatie hier niet altijd even makkelijk. Het is improviseren. Als ze niet in het olympisch dorp kunnen spelen probeert Spanje de wedstrijd alsnog via zijn olympisch comité naar Mito te verleggen. Komen we niet meer aan wedstrijden toe, dan overschakelen we noodgedwongen over op plan-B: wedstrijdsituaties creëren onder elkaar, zeven tegen zeven. Mét refs en een tafel. Wat natuurlijk niet hetzelfde is.”

Meesseman laat het niet te veel aan haar hart komen. “‘Go with the flow’, zegden ze me toen ik naar hier kwam. Dat is exact wat ik ga doen. (lacht) Ik denk dat we dat met z’n allen hebben geleerd het laatste anderhalf jaar. Ca va nog, voor mij — ik spreek nu even louter voor mezelf. Maat ik kan me voorstellen dat dat voor andere atleten, die meer planmatig zijn ingesteld, moeilijk is om mee om te gaan. De staf doet een geweldige job om ons klaar te maken en te houden.” Waarbij in het strikte en overgecontroleerde Japanse regime ook tijd en ruimte wordt gemaakt voor ontspanning. “Er is een tafeltennistoernooi georganiseerd. En er worden veel gezelschapsspelletjes gespeeld — Uno, vooral”, zegt Mestdagh. “Beetje zoals vroeger. Back to basics.” Stiekem dromen van olympisch eremetaal doet Meesseman niet. Nuance nóg niet. “Daar komt geen gezonde dosis realisme bij kijken. Als ploeg hebben we altijd stap voor stap geredeneerd. Continuïteit was daarbij ‘the key’. Helemaal in het begin, toen ik pas kwam piepen, was die er amper of niet. Bijna elk jaar hadden we een andere coach en andere speelsters. Met de komst van Philip veranderde dat. En zijn we beginnen bouwen. Kijk naar onze schare fans. Aanvankelijk speelden we voor een zaal van twintig man, alleen onze eigen familie bij wijze van spreken. Nu zijn die zalen uitverkocht. Aandacht gaat natuurlijk rechtstreeks samen met resultaten. Maar het is een hele mooie evolutie.” Dus…? “Is onze eerste hoofddoel de kwartfinale halen. Daarna spreken we verder over het vervolg van de competitie. En zien we wel waar we ergens uitkomen.”

