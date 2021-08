Belgian Cats kunnen ook goed rekenen en nestelen zich in minder zware tabelhelft: “Verlies tegen China geen slechte zaak”

Olympische SpelenDe Cats treffen het. Of zijn ze gewoon slim en hebben ze goed gerekend? In de kwartfinales van de Olympische Spelen ontmoeten ze woensdag, 10u20 Belgische tijd, Japan. Plaatsen ze zich voor de halve finales, dan komen ze daarin uit tegen de winnaar van het duel Frankrijk-Spanje. Zo wordt regerend olympisch kampioen en nummer één van de wereld, de Verenigde Staten, pas in de finale een mogelijke tegenstander. Een scenario waarvoor de Rode Duivels zowel op het WK 2018 als op het jongste EK, toernooien waar ze telkens verzeild raakten in de zwaarste tabelhelft, telkens getekend hadden.

Volledig scherm © rv

Coach Philip Mestdagh reageert opgetogen op de loting. Hij geeft eerlijk toe dat het verlies tegen China het team uiteindelijk niet slecht uitkomt. “Als je vóór de match al weet dat je geplaatst bent voor de kwartfinales, treedt een soort decompressie op. En mis je ergens de ‘dash’ om in de wedstrijd te blijven. Niet onlogisch. Ook al kan en mag ik dat als coach niet aanvaarden. Dit zijn de Olympische Spelen, waarbij je in alle omstandigheden moet presteren. Maar mijn speelsters weten natuurlijk ook wel hoe het in elkaar zit. Ze beseffen welke landen ze bij de loting kunnen confronteren maar vooral vermijden. Door als beste tweede te eindigen, ontlopen we namelijk Frankrijk. En dat is zeker geen slechte zaak.”

Japan, it will be. “Er zijn geen cadeaus meer in deze fase van het toernooi. Maar Japan is sowieso haalbaarder voor ons. We kennen hen goed, speelden in de aanloop nog onze enige oefenmatch tegen hen. Ook Servië was trouwens leuk geweest. (lacht) Dan had ik de groep niet meer moeten motiveren voor een revanche voor de nipte nederlaag in de halve finales van het voorbije EK (waar de winnende korf van Kim Mestdagh net na de buzzer viel en de Cats met 74-73 verloren, red.).”

Volledig scherm Ting Shao wil voorbij Kim Mestdagh. Het verlies tegen China legde de Belgian Cats uiteindelijk geen windeieren. © AP

Philip Mestdagh belichtte ook nog even de mindere prestatie van zijn team tegen China. “Dit is geen 3x3 basket, wel 5x5. Wat dus betekent dat we vijf pionnen op hun allerbest nodig hebben om te kunnen presteren. Dat heb ik ook gezegd in de kleedkamer, tijdens de rust. ‘Emma moet verdedigen, Emma moet openingen creëren, Emma moet scoren, Emma moet rebounds plukken,…’ Ze moet álles en dat is iets wat ik niet kan accepteren. Maar de kwartfinale wordt een andere match, daar ben ik van overtuigd. Mijn speelsters zullen er met een totaal andere mindset aan beginnen.”

Volledig scherm Philip Mestdagh. © AFP