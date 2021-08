Belgian Cats in tranen na hartverscheurende uitschakeling: “Dit doet verdomme veel pijn”

Kim Mestdagh: “Ik had geen reden om laatste shot missen”

Kim Mestdagh reageerde bijzonder teleurgesteld. “Je komt naar dit toernooi met de kwartfinales als doel, maar tegen Japan is er wel hoop om de halve finale te bereiken. En als je weet dat het kan, dan doet dit pijn.” Mestdagh speelde een sterke partij, maar haar laatste en beslissende poging ging er niet in. “Het veld lag helemaal open en het was op de vrijworplijn. Ik had geen reden om te missen. Maar na zo’n harde match is het niet evident.”

Ann Wauters: “Dit is doodjammer”

“Het zag er lang goed uit voor ons en in de laatste seconde krijgen we nog een goed shot. Dat zat er nét niet in”, reageert ouderdomsdeken Ann Wauters. “Dat maakt basketbal zo mooi natuurlijk, dat het tot de laatste seconde telt, maar dat maakt het ook hard. Dit is doodjammer. Het was heel nipt, maar ik ben heel fier op deze ploeg. We hebben gestreden. Het geluk stond niet aan onze kant vandaag. Of Julie Vanloo haar fout de doorslag gaf? Goh, je kan dan over zo veel acties praten die bepalend waren. Ik denk dat de arbiters konden kijken of het echt een vrijwillige fout was. Maar bij de arbitrale beslissingen moet je je neerleggen.” Voor Ann Wauters zit haar carrière er nu écht op. “Dat dringt nog niet volledig door. Ik had het graag anders gewild, maar het is heel mooi geweest. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.”