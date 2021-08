Belgian Cats, die zich wel als reekshoofd plaatsen, verliezen van fysiek sterk China: “Op het einde uit elkaar gevallen”

Olympische SpelenDe Belgische nationale vrouwenbasketploeg heeft de groepsfase op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio afgesloten met een 62-74 nederlaag tegen China. De Belgian Cats, die al zeker waren van de kwalificatie voor de tweede ronde, zijn als beste tweede net als de groepswinnaars reekshoofd bij de loting voor de kwartfinales, die omstreeks 14u gehouden wordt. “Of we nu wonnen of verloren, het werd sowieso een zware tegenstander”, aldus Emma Meesseman.

Dat het voor de pauze in de Saitama Arena gelijkopgaand ging tussen België en China, is een understatement. Beide teams waren meer dan gewaagd aan elkaar, met een 21-17 voorsprong voor ons land na het eerste kwart, bij de rust had China de rollen echter omgedraaid en keken de Cats tegen een achterstand van één puntje aan: 37-38, na liefst twintig punten voor rust van Emma Meesseman.

In het derde kwart kwam er dan toch plots een tempoversnelling van China, waarmee ze vier punten konden uitlopen (44-48). Bij het einde van het derde kwart was die voorsprong onder impuls van een ontketende Han Xu opgelopen tot zeven punten (52-59). Met zes punten op rij van Kim Mestdagh werd de achterstand van de Belgen in het vierde kwart vervolgens teruggebracht naar drie punten (58-61), waardoor met nog acht minuten op de klok alles nog mogelijk was. Nadien liet de aanvallende efficiëntie bij de Cats het even afweten, waardoor China op een voorsprong van acht punten kwam: 60-68 en even later ook 62-70. Uitblinkster Kim Mestdagh was toen al naar de kant na een ongelukkig contact. Toen was al duidelijk dat een Belgische zege er niet meer inzat. Uiteindelijk werd het 62-74, een nederlaag waar gezien het spel na rust niet veel tegen in te brengen was. Eentje zonder veel gevolgen ook, want als nummer twee in groep C zitten de Belgen toch bij de reekshoofden.

Voor de Belgische vrouwenbasketploeg is het de eerste keer dat ze mag aantreden op de Olympische Spelen. Aan ervaring op toptoernooien echter geen gebrek, met twee keer EK-brons (2021 en 2017) en een vierde plaats op het WK van 2018 in Tenerife. Eerder op deze Spelen pakten ze uit met een stuntzege tegen Australië (70-85) en de vlotte winst tegen zwakke broertje Puerto Rico (87-52).

Volledig scherm © BELGA

Emma Meesseman: “Op het einde uit elkaar gevallen”

Emma Meesseman nam de Cats vooral voor de rust bij de hand, maar moest toekijken hoe China België in de tweede wedstrijdhelft overpowerde. “Niemand verliest graag, maar we zijn niet weggespeeld”, was de analyse van Meesseman na de match. “Ik had wel gehoopt dat we iets langer bestand zouden zijn tegen hun fysieke spel. Op het einde zijn we wat uit elkaar gevallen en waren we niet agressief genoeg meer - dat zal wel nodig zijn in de volgende wedstrijd. Nu moeten we gewoon de knop omdraaien en leren uit deze wedstrijd. Iedereen kijkt al uit naar de loting.”

Hebben de Cats de boel op het einde wat laten varen omdat het besef leefde dat de zege er toch niet meer in zat? “Niet bewust”, aldus Meesseman. “Misschien speelde het mentale aspect dat we sowieso doorgingen wel mee, al is dat natuurlijk niet goed. Maar ik denk niet dat het daar aan lag dat we op het einde uit elkaar vielen. We hebben zo al eerder wedstrijden gehad in het verleden, het is een werkpuntje voor ons.”

Van een deuk in het zelfvertrouwen wil Meesseman niet weten na de nederlaag. “We kunnen hier alleen maar motivatie uit putten. We staan weer met de voetjes op de grond - niet dat we aan het zweven waren. Ik blijf er wel van overtuigd dat we China aankunnen. Dat we nu een zwaardere tegenstander riskeren? Of we nu wonnen of verloren, het werd sowieso een zware tegenstander. Er is geen land dat mijn voorkeur heeft. Enkel Amerika wil ik niet loten", besloot Meesseman met een kwinkslag.

Julie Vanloo: “Frustrerende match”

“Het was een frustrerende match: wij liepen achter de feiten aan, zij waren sterker”, klonk het eerlijk bij Julie Vanloo. “Dit is een kleine teleurstelling, want we hadden graag de groepswinst gepakt. Het is ongelooflijk hoe groot hun speelsters waren. Soms duwden we met al onze macht en kwamen ze toch nog over ons hangen. Frustrerend, maar we hebben er alles aan gedaan.”

Ook Vanloo wilde niet van al te veel teleurstelling weten. “Laten we niet vergeten dat de kwartfinale ons doel was. We konden ook beter deze wedstrijd verliezen dan de volgende. Dan treffen we sowieso een zware tegenstander, dat wisten we op voorhand. Ik ben benieuwd wie het wordt.”

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.