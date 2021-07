Belgian Cat Meesseman: “Coronaregels nemen veel weg van de échte Olympische ervaring”

Onder meer de Belgian Cats zijn op dit moment nog niet in Tokio, maar wel op trainingskamp in Mito. “We moesten tot dusver veel in het hotel blijven”, aldus Emma Meesseman. “Het is wel leuk dat we de andere atleten leren kennen en we hebben al twee uitstapjes kunnen doen: naar het zwembad en de botanische tuin. Dat is toch al iets van vrije tijd dat we op een andere manier konden spenderen.” Ook in Japan is corona nog alomtegenwoordig. “Er zijn veel strenge regels. Logisch. Maar die regels nemen jammer genoeg veel weg van de échte Olympische ervaring.” De Cats zijn nu al ruim een week in Japan en konden zich aanpassen aan het klimaat. “En ook de jet lag is stilaan weggewerkt. Het is goed om hier al te zijn.” Over de ambities is Meesseman duidelijk: “De kwartfinale is ons doel, maar verder willen we nog niet kijken.”