Be Gold-project voor jonge olympische toptalenten verlengd tot 2032: “Zonder die steun zouden we niet op Spelen staan”

Wie is de volgende Nina Derwael of Thomas Briels? Het Be Gold-project dat jonge Belgische toptalenten helpt klaarstomen voor olympisch glorie is verlengd tot 2032, maakte het BOIC bekend. Jaarlijks pompt Be Gold een slordige 3,2 miljoen euro over diverse langetermijnprojecten in topsport.

Het BOIC ondertekende samen met partners Nationale Loterij, Sport Vlaanderen, Adeps en OstBelgien de verlenging van het project tot 2032. Het decor voor het persmoment was niet toevallig de Fly Lounge in Brussel: alle aanwezigen zaten in de romp van een vliegtuig voor een symbolische vlucht naar de Spelen van Los Angeles 2028, wanneer de huidige lichting Be Gold-atleten op hun best zou moeten presteren.

BOIC-CEO Cedric Van Branteghem, minister van Sport van de Franse Gemeenschap Valerie Glatigny, minister van Sport van de Duitstalige Gemeenschap Isabelle Weykmans, vicepremier Vincent Van Peteghem, BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive en Philippe Paquay.

BOIC-voorzitter Jean-Michel en CEO Cédric Van Branteghem hechten veel waarde aan het Be Gold-project, dat sinds 2004 jonge atleten omkadert en helpt ontplooien richting het beoogde doel: een topachtplek op de Olympische en topdrieplek op de Paralympische Spelen. Het BOIC gaat er prat op dat sinds Peking 2008 liefst acht medailles en 35 topachtplaatsen geleverd zijn door de olympiërs die structurele steun via het Be Gold-project genoten hebben.

Onder hen grote kampioenen als Nina Derwael, Nafi Thiam en Matthias Casse. Be Gold investeerde in het bijzonder graag in teamsporten zoals hockey - met het olympische goud in Tokio 2021 als bekroning - en de ook al succesrijke estafetteploeg in atletiek. Nu steunt het project een nieuwe lichting atleten die hopelijk al ontbolsteren in Parijs 2024.

Vicepremier Vincent Van Peteghem, BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive en BOIC-CEO Cedric Van Branteghem.

Be Gold werkt met een budget van 3,1875 miljoen euro per jaar, dat het BOIC samen met de Gemeenschappen en de federale overheid ophoest. Die steun komt bovenop het jaarlijkse topsportbudget dat via Sport Vlaanderen (circa 28 miljoen miljoen euro vanaf 2023) en Adeps (15 miljoen euro ) naar de sportfederaties vloeit.

Bij het persmoment in Brussel gaven enkele huidige topatleten het belang van de steun van Be Gold aan. “Ik stapte op 14 jaar in het traject in”, zei Arthur De Sloover, die goud pakte met de Red Lions in Tokio. “Via Be Gold genoot ik high performance omkadering en extra trainingen om details te verbeteren. Het was een enorme hulp in mijn carrière. We zijn nu stilaan als oude ploeg aan verjonging toe. Ik ben zeker dat in de toekomst de hockeyjongens van het Be Gold-project klaar staan om de stap te zetten.”

Van de nationale vrouwenhockeyploeg was Ambre Ballenghien aanwezig: “Be Gold zorgde er in mijn jeugd voor dat ik elke week met een professionele omkadering kon trainen en mijn sport kon combineren met studie. Het project helpt dat veel atleten hun olympische droom kunnen waarmaken.”

De jonge gewichtshefster Nina Sterckx dankte Be Gold voor de rol bij het behalen van haar vijfde plek op de Spelen van Tokio. “Zonder Be Gold zouden we zelfs niet op de Spelen gestaan hebben”, aldus Sterkx: “Toen ik veertien jaar was, had onze kleine federatie niet veel geld om een internationale toernooien deel te nemen. Be Gold gaf financiële ondersteuning en hielp me bij de begeleiding met een kinesist en psycholoog. Zo stond ik in Tokio al drie jaar eerder op de Spelen dan oorspronkelijk gepland voor Parijs 2024.”

Gewichtshefster Nina Sterckx op de Olymische Spelen in Tokio.

Skiër Armand Marchant benadrukte de steun na zijn zwaar ski-ongeluk in 2017, toen hij met zeven operaties twee jaar in de lappenmand lag. Marchant vocht bewonderenswaardig terug en haalde daarna nog een topvijfplek op wereldbekerniveau: “Ik had veel twijfels na mijn ongeval. Be Gold bleef na het ongeluk in mijn potentieel geloven. Zonder Be Gold zou ik niet op het niveau staan van vandaag.”

Anno 2023 genieten 301 Belgische atleten steun van Be Gold, waarvan 155 vrouwen en 146 mannen in 17 individuele sporten en 6 collectieve sporten. BOIC-topsportdirecteur Olav Spahl blikte al vooruit naar de nieuwe lichting Be Gold-atleten. Het BOIC verwacht veel van 400m hordenloper Mimoun Abdal Wahab, hoogspringster Merel Maes, kersverse Belgian Cat Nastja Claessens, Cis Backeljau in de nieuwe olympische discipline breaking, gymnast Victor Martinez-Marechal, hockeyers Nelson Onana Alima en Arno Van Dessel, wereldkampioen roeien bij de U23 Aaron Andries, Rugby Sevens-speelster Nina Jacquemot, zeilster U21-wereldkampioene Eline Verstraelen, skateboardster Andrea Caizza, taekwondoka Sarah Chaâri en tennisser Alexander Blockx. “We hopen dat deze 13 atleten in 2028 allemaal op het vliegtuig zitten naar Los Angeles”, aldus Spahl.

Volledig scherm © BELGA