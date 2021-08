Bashir Abdi na bronzen medaille: “Vanavond genieten, als ik op mijn benen kan blijven staan"

Olympische SpelenBashir Abdi stuntte door brons te veroveren in de olympische marathon in Sapporo. Hij reageerde na afloop gelukkig, maar vooral volledig uitgeput. “Het was op mentale kracht vandaag, want ik was extreem moe”, vertelt Abdi.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En moe was Abdi niet alleen van de marathon. “Maar ook van hier geen oog dicht te doen”, aldus Abdi. “Waar ik nu naar uitkijk, is naar huis gaan, slapen en mijn familie zien. Gisterenavond heb ik de hele avond wakker gelegen. In mijn gedachten heb ik de wedstrijd toen al honderd keer gelopen.”

De jetlag en een hoop zenuwen maakten het er niet makkelijker op. “Ik ben leeg, maar ik ben blij dat ik niet met lege handen naar huis moet. Deze Spelen zijn absoluut geslaagd, voor de hele Belgische ploeg, en mijn bijdrage mocht niet ontbreken. Misschien zat er wel nóg meer in als ik mij beter voelde. Ik kom nog eens terug voor goud.”

Abdi werd onderweg aangemoedigd door zijn Nederlandse trainingsmaatje Abdi Nageeye, die zilver won. “Na 40 kilometer had ik geweldige krampen in mijn rechterhamstring, maar Abdi bleef mij motiveren”, zegt de Gentenaar. “Ik ben enorm blij voor hem met zijn zilver. Samen met hem op het podium, is een droom. Tijdens onze trainingen was ik meestal sterker en moest ik hem motiveren, maar vandaag was het omgekeerd.”

Om zich in de finale te blijven oppeppen, dacht onze bronzen landgenoot aan alle opofferingen. “Ik was de hele tijd aan mijn lange voorbereiding aan het denken. Het is zwaar geweest en het duurde eigenlijk te lang voor mij. De olympische voorbereiding is al in 2019 begonnen. Ik ben altijd blijven geloven dat dit mogelijk was, maar de laatste weken was mijn energietank wel leeg. Ik ben eerlijk gezegd blij dat het achter de rug is. Ik ga er vanavond nog wel van genieten natuurlijk, als ik op mijn benen kan blijven staan tenminste”, besloot Abdi.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.