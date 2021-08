Bashir Abdi na bronzen medaille: “Ik heb het de laatste dagen heel zwaar gehad”

“Ik ben hier om 30 juli toegekomen in Japan en sliep sindsdien nooit meer dan 2 of 3 uur aan een stuk. Het was dus mentaal knokken en na 40 kilometer zat ik met krampen in m’n hamstring. Opgeven was een optie, want ik heb hier zo hard voor gewerkt. Dus ik bleef vechten. Derde was het hoogst haalbare, ik kom een andere keerwel terug voor goud. Ik wil iedereen van Team Belgium bedanken die me de voorbije dagen, weken en maanden geholpen heeft”, aldus Abdi, die even later ook telefoon kreeg van goeie vriend en atletieklegende Mo Farah.