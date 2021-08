Bashir Abdi geland in Tokio voor podiumceremonie: “Enorm blij dat ik belofte aan mijn mama ben nagekomen”

Voor Abdi werden het alleszins onvergetelijke Spelen. “Of ik het al wat kan geloven? Goh, nu wel”, vertelt de Gentenaar op de luchthaven van Tokio bij onze man ter plaatse Jan Dewijngaert. “Ik had veel last van de jetlag en vooral mentaal was het niet altijd gemakkelijk. Maar ik dacht vaak terug aan de opofferingen die ik gedaan heb. Het was een heel lange voorbereiding, die in 2019 begon. Een lange race, maar we zijn er geraakt. Ik ben enorm blij dat ik brons heb gewonnen. Als ik écht super was, dan zat er misschien nog iets meer in. Ach, nu hebben we een extra reden om in Parijs 2024 terug te komen."