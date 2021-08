Australische media zien ‘beste land ter wereld’ goud pakken: “Aan een Belgische toog bestel je nu ook hockeycounters”

OLYMPISCHE SPELENDaags na de gouden medaille van de Red Lions zindert de olympische hockeyfinale ook in de Australische media na. ‘Down under’ zijn de harten gebroken, maar toch primeert de suprematie van de Belgen. “Deze gouden generatie hockeyspelers kwam in elke wedstrijd vol vertrouwen aan de start.”

News.com: “Meest dramatische einde van één de meest dramatische olympische finales”

Op de Australische nieuwssite News.com zindert de bloedstollende ontknoping van gisteren nog na, maar is er ook lof voor de Red Lions. “The Kookaburras’ zijn verslagen in een hartverscheurende shoot-out. Het was het meest dramatische einde van één van de meest dramatische olympische finales van een ploegsport ooit. In de shoot-out was Belgisch doelman Vincent Vanasch simpelweg te goed. Hij zette de Australiërs zo zwaar onder druk. Na een prachtige stick-save in de herneming van de laatste penalty mocht België eindelijk vieren. De harten van de ‘Aussies’ werden gebroken.”

The Sydney Morning Herald: “Counters bestellen aan de toog”

“Duizend bommen en granaten!”, is de originele opener van The Sidney Morning Herald, verwijzend naar de uitspraak van Kuifje-personage Kapitein Haddock, die volgens hen ‘deze spanning ook niet had overleefd’. “De Red Lions zijn de beste hockeyploeg ter wereld sinds de Spelen in Rio en voegden een gouden olympische medaille toe aan hun Europese en wereldtitel. Deze gouden generatie hockeyspelers kwam in elke wedstrijd vol vertrouwen aan de start. Ze wonnen de finale al tijdens de volksliederen. Aan een Belgische toog bestel je meestal frietjes en bier, maar nu ook hockeycounters.”

Volledig scherm Vincent Vanasch was de grote held, zagen ook de Australische media. © AP

The Canberra Times: “Grootse leider Vanasch genoot van zijn hoofdrol”

Bij The Canberra Times hadden ze vooral oog voor de grote hoofdrolspeler bij de Lions: Vincent Vanasch. “Door bondscoach McLeod wordt hij bestempeld als een ‘grootse leider’ en ‘dat hij van een andere planeet is’. Dat bewees Vanasch in de bewogen shoot-out. Hij genoot duidelijk van zijn unieke hoofdrol.”

Fox Sports Australia: “Trage en pijnlijke nederlaag”

Ook bij Fox Sports Australia heeft het verlies in de olympische finale er duidelijk in gehakt. “Het verlies van Australië tegen België was traag en pijnlijk. Hock-ing crazy.” Ook bij Fox duiden ze op het feit dat de Red Lions de laatste jaren zowat alles gewonnen hebben wat er te winnen valt in het hockey. “Bondscoach McLeod hield de handen voor het gezicht en huilde. De Belgen schreeuwden het uit, de Australiërs konden hun emoties moeilijk onder controle houden.”

