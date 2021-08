Australisch Olympisch Comité hekelt ‘wrede’ quarantaine van 28(!) dagen voor atleten: “Ze worden gestraft om hun land te vertegenwoordigen”

Olympische SpelenHet Australisch Olympisch Comité (AOC) verzet zich tegen de strenge quarantaineregels van de staat Zuid-Australië. 16 atleten die naar die staat terugkeren, zullen in totaal maar liefst 28 dagen in quarantaine moeten doorbrengen. ‘Een buitenproportionele maatregel’ die volgens het AOC niets met veiligheid of wetenschap te maken heeft. “Andere landen vieren hun atleten bij terugkomst, wij geven ze een wrede behandeling”, luidt het in een statement.

Elke Australische olympiër moet bij terugkeer naar het land twee weken in quarantaine in een hotel in Sydney. Maar voor atleten afkomstig van de staat Zuid-Australië stopt het daar niet. Zij moeten ook wanneer ze doorreizen naar hun thuisstaat nog eens 14 dagen in quarantaine, al mag dat ook thuis. Het Australisch Olympisch Comité vindt dat een disproportionele maatregel en vroeg een vrijstelling voor zijn atleten, maar kreeg die niet.

David Hughes, dokter voor Team Australia, schrijft op Twitter dat de maatregel niets met wetenschap of gezondheid te maken heeft. Hij illustreert dat met alle voorzorgsmaatregelen die genomen werden: “Volledig gevaccineerde atleten, 3 PCR-tests voor vertrek uit Australië, Covid-tests en een olympische bubbel in Tokio, 3 PCR-tests voor vertrek in Tokio en 3 in het quarantainehotel in Sydney.”

Geen welkomstknuffel

In een statement klaagt het AOC de strenge quarantaineregels aan, en daarbij schuwt het de harde woorden niet. “Terwijl andere landen de terugkeer van hun atleten vieren, onderwerpen wij de onze aan de meest wrede en onverschillige behandeling. Ze worden gestraft omdat ze hun land met trots hebben vertegenwoordigd op de Olympische Spelen”, stelt CEO Matt Carroll. Teamarts Hughes is dan weer bezorgd om de mentale impact van zo’n lange quarantaine: “Het is naar mijn mening onredelijk en vormt een aanzienlijk risico voor het lichamelijke en geestelijke welzijn.”

Dat de quarantaine thuis uitgezeten mag worden, is voor Carroll slechts een doekje voor het bloeden. “Atleten die thuis in quarantaine worden geplaatst, krijgen geen welkomstknuffel”, hekelt hij. Daarbovenop ziet de CEO nog enkele praktische bezwaren, omdat wanneer isolatie niet mogelijk is ook de familie van de atleet mee in quarantaine moet. “Dat is geen aanvaardbare optie voor iemand die volledig gevaccineerd is en die al twee weken in quarantaine zit.”

