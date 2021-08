Australisch bondscoach Colin Batch op zijn hoede voor ex-ploeg Red Lions: “Wens hen niet al te veel succes”

Voor Colin Batch wordt de hockeyfinale donderdag extra speciaal. Tussen 2010 en 2012 was de Australiër bondscoach van de Red Lions. Hij stond zelfs aan het hoofd tijdens de Spelen in Londen, waar de Lions vijfde werden. “Het wordt een geweldige finale”, zegt Batch. “Bondscoach McLeod en de meeste spelers ken ik uiteraard vrij goed. Ik heb veel respect voor wat ze de laatste jaren bereikt hebben, maar donderdag wens ik hen niet al te veel succes (lacht).”

De Red Lions vierden hun zege in de halve finale tegen India ingetogen, en ook de Australiërs bleven cool na de overwinning tegen Duitsland. Batch: “Onze taak zit er dan ook nog niet op. Zo simpel is het. Je moet je een weg doorheen het toernooi banen en heel goed zijn in de finale. Zowel België als wij zijn heel ervaren. Het wordt voor beide ploegen een belangrijke afspraak.”

Als afsluiter kreeg Batch de vraag welke Red Lion hij in zijn team zou willen hebben. Hij pikt er twee spelers uit. “Arthur Van Doren heb ik als kleine jongen nog gecoacht. Hij is uitgegroeid tot een uitstekende internationale speler. En dan is er nog Alexander Hendrickx, die maar niet kan stoppen met scoren. Daar zullen we iets op moeten vinden. Maar ze zijn in het algemeen een heel sterke ploeg. Sommigen zijn al toe aan hun derde of vierde Spelen.”