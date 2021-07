Anne Zagré voor derde keer naar halve finales op 100m horden, Ben Broeders ligt eruit in het polsstokspringen

Olympische SpelenAnne Zagré heeft zich kunnen kwalificeren voor de halve finales van de 100 meter horden op de Olympische Spelen . De 31-jarige Brusselse finishte als derde in de vijfde en laatste reeks in 12.83, haar seizoensbeste. Voor Ben Broeders eindigt het verhaal in het polsstokspringen.

Haar persoonlijk record bedraagt 12.71. De top-4 en de vier beste verliezende tijden stootten door naar de halve finales. De Puerto Ricaanse Jasmine Camacho-Quinn was de snelste in de vijfde reeks en had met 12.41 ook de beste tijd over alle reeksen samen. Zagré liep de tiende tijd van alle deelneemsters.

Voor onze landgenote zijn het haar derde Spelen. In zowel Londen (2012) als Rio de Janeiro (2016) haalde ze telkens ook de halve finales op de 100 meter horden. De halve finales van de 100 meter horden staan maandag, vanaf 4u50 Belgische tijd, op het programma.

“Ik liep niet meer zo snel sinds 2016", zei Zagré na haar race. “Ik liep dat jaar op de Memorial Van Damme 12.82. Ik herinner me de tijd nog goed omdat dat exact de tijd was om de finale te halen in Rio.”

“Mijn start was niet zo goed”, erkende Zagré ook. “Ik raakte een beetje uit evenwicht en vertrek zo iets later dan de anderen. Als ik een perfecte race loop in de halve finales kan mijn tijd nog beter. Maar de halve finale wordt een heel andere race. Ik ga proberen beter te doen en dan zien we wel.”

Met de tiende tijd van de veertig deelnemers lijkt het erop dat Zagré in de halve finales zeker haar Belgisch record (12.71) zal moeten verbeteren voor een plaats in de finale. “Of dat mogelijk is? Dat is moeilijk te zeggen. Je moet het willen en kunnen. Ik heb de voorbije jaren altijd gedroomd van een olympische finale.”

Broeders uitgeschakeld in polsstokspringen

Ben Broeders slaagde er dan weer niet in om zich te plaatsen voor de olympische finale in het polsstokspringen. De 26-jarige Leuvenaar geraakte in het Olympisch Stadion in Tokio niet over 5m75. Om door te stoten naar de finale was oorspronkelijk 5m80 of een plek bij de beste twaalf nodig. Maar slechts elf atleten raakten over 5m75. Daar was Broeders niet bij. De Belgische recordhouder, met 5m80, miste eerst al een keer op 5m50 en twee keer op 5m65. Hij geraakt met geen van zijn drie pogingen over 5m75 en eindigt zo als negende in groep B.

Voor Broeders waren het zijn eerste Olympische Spelen. De finale van het polsstokspringen bij de mannen staat dinsdag, vanaf 12u20 Belgische tijd, op het programma. De finalisten zijn de Amerikanen Kc Lightfoot en Christopher Nilsen, de Australiër Kurtis Marschall, de Fransman Renaud Lavillenie, de Griek Emmanouil Karalis, de Filipijn Ernest John Obiena, de Duitser Bo Kanda Lita Baehra, de Nederlander Menno Vloon, de Braziliaan Thiago Braz, de Pool Piotr Lisek en de Zweedse wereldrecordhouder Mondo Duplantis.

