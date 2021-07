Ann-Sofie Vanstappen, echtgenote en knuffelcontact van hockeybondscoach Shane McLeod: “Ik ben al eens zijn klankbord in hockey”

Olympische Spelen Nafi Thiam en co veilig aangekomen in Tokio, maar nog steeds op luchthaven: “We zijn 5 uur geleden geland”

18 juli Dat de Olympische Spelen door het coronavirus niet in de normale vorm plaatsvinden, is natuurlijk geen groot nieuws. Maar het zorgt af en toe wel voor vervelende situaties. Zo moeten de atleten bij aankomst in Japan nog een hoop administratie in orde brengen. In het begin nam dat nog 2 à 3 uur in beslag, maar nu steeds meer atleten aankomen in Tokio lopen de wachttijden al snel op tot 5 uur. Daar kan nu ook Nafi Thiam van meespreken: de zevenkampster deelde op Instagram een foto van een wachtende Belgische delegatie op de luchthaven. “We zijn 5 uur geleden geland", lijkt Thiam er de humor nog van in te zien. Onze landgenote verdedigt vanaf 4 augustus haar gouden medaille van vijf jaar geleden in Rio.