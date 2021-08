Amper 12 en 13 jaar, maar toch knappe podiumplaatsen in Tokio: jeugd aan het feest in skateboarden

Olympische Spelen19 jaar, 12 jaar, 13 jaar. Het zou zomaar het podium kunnen zijn van één of ander jeugdtoernooi. Nee, het gaat hier wel degelijk om de top drie van het olympisch skateboarden bij de vrouwen. In de park-discipline sprongen vooral de Japanse Kokona Hiraki (12) en de Britse Sky Brown (13) in het oog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat deed u toen u twaalf jaar oud was? Ravotten in de tuin? Heel de dag films kijken? Of een olympische medaille binnenrijven voor de natie? Kokona Hiraki koos voor dat laatste. In de park-discipline van het skateboarden heeft de Japanse zilver behaald op amper 12-jarige leeftijd. Een plaatsje achter haar pakte de Britse Sky Brown - ook nog maar 13 jaar - brons. Het goud ging naar de 19-jarige Sakura Yosozumi.

Terwijl bijvoorbeeld gymnasten pas mogen deelnemen wanneer ze 16 worden in het jaar van de Spelen en boksers minimum 18 jaar moeten zijn, zijn er voor skateboarders geen leeftijdsrestricties. Dat verklaart de opvallend jongere deelnemerslijst. Hiraki is met haar 12 jaar en 343 dagen de jongste Japanse olympiër ooit. Ze staat zesde in de wereldranking. Om wat perspectief te bieden: Hiraki is twee dagen na het einde van de Olympische Spelen in Beijing (2008) geboren.

Volledig scherm Kokona Hiraki. © Photo News

Sky Brown gaat dan weer de geschiedenis in als de jongste Britse olympiër ooit (13 jaar en 28 dagen). Brown, geboren en grootgebracht in Japan, heeft een Britse vader, en koos voor zijn nationaliteit. Ze leerde de kneepjes van het vak simpelweg via YouTube en liet een ramp installeren in haar tuin omdat er geen aanwezig was in het dorp waar ze woonde. Haar sponsorcontract met Nike maakt haar de jongste gesponsorde Nike-atlete ter wereld. Op haar 10 jaar ging ze professioneel skateboarden. Opvallend: drie jaar geleden nam ze deel aan de Amerikaanse versie van Dancing with the Stars: Juniors, waar ze won.

Als derde in de wereldranking werd ze vooraf zelfs getipt voor het goud. Ze zou daarmee de jongste gouden medaillewinnaar ooit zijn geworden, de jury besliste daar anders over. Die titel blijft voorlopig in handen van Marjorie Gestring, een Amerikaanse die in 1936 goud pakte in het duiken op 13-jarige leeftijd. Vorige week won Momiji Nishiya - eveneens 13 - een gouden plak in het streetskateboarden, maar de Japanse had al twee maanden meer op de teller dan Gestring.

De dames zijn ook niet de jongste medaillewinnaars in het algemeen. Daarvoor moeten we een heel eind terug in de tijd. In 1896 won de Griek Dimitrios Loundras brons in de teamgymnastiek. Hij was toen... 10 jaar oud.

Volledig scherm Sky Brown. © EPA

Een mogelijke verklaring voor dat jonge deelnemersveld in het skateboarden? Door hun jonge leeftijd en lichaam kunnen ze meer van hun lichaam vragen. Ze zijn vaak flexibeler dan volwassenen, wat belangrijk is in zo’n actiesport als skateboarden. Ze herstellen ook sneller van een val en denken mogelijks minder na over wat er mis kan gaan, terwijl oudere skaters al vaker het asfalt gevoeld hebben en dat met zich meedragen.

Ook België stuurde ooit een 12-jarige naar de Spelen. Tijdens de Spelen van 1984 in Los Angeles nam roeier Philippe Cuelenaere deel voor ons land, hij is daarmee de jongste Belgische olympiër aller tijden. Hij pakte toen evenwel geen medaille.

Volledig scherm Het goud was voor Sakura Yosozumi. © AP