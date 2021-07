Amerikaanse voetbalvrouwen schakelen Oranje uit na strafschoppen

Olympische SpelenOranje is uitgeschakeld op de Olympische Spelen. De Europees kampioen en vice-wereldkampioen voetbal bij de vrouwen verloor na een 2-2-gelijkspel in de strafschoppenserie met 4-2 van de Verenigde Staten, terwijl de kansen er zeker waren om de wereldkampioen te verslaan.

In de 80ste minuut had Lieke Martens al de ultieme kans om Oranje naar de halve finale tegen Canada te schieten, maar haar zwak ingeschoten penalty werd gestopt door de Amerikaanse keepster Alyssa Naeher. In de penaltyreeks scoorden vervolgens ook uitblinker Vivianne Miedema en Aniek Nouwen niet vanaf elf meter.

Miedema had Oranje na ruim een kwartier spelen op voorsprong gezet, maar via doelpunten van Samantha Mewis en Lynn Williams namen de Amerikaanse vrouwen de leiding over. Miedema trok de stand na bijna een uur gelijk met haar tiende doelpunt van het toernooi. In haar honderdste interland kwam de 25-jarige spits daarmee aan 83 doelpunten voor Oranje.

Volledig scherm Vivianne Miedema kan het niet geloven. © ANP

Drie afgekeurde goals in verlengingen

In de verlengingen werd eerst een doelpunt van Lieke Martens afgekeurd wegens buitenspel na een kopbal van Aniek Nouwen, maar daarna moesten ook de Amerikaanse invalsters Christen Press en Alex Morgan al vroeg stoppen met juichen, omdat ze buitenspel stonden bij hun treffers in de tweede helft van de verlenging. In de penaltyreeks sloeg de wereldkampioen, die duidelijk veel minder goed was dan in 2019, alsnog toe. Alle vier de Amerikaanse penalty’s werden benut en keepster Naeher werd de grote heldin, door na de penalty van Martens ook nog de penalty’s van Miedema en Nouwen te stoppen.

Volledig scherm © AP