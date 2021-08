Amazone Manon Claeys pakt brons in de individuele test van de paradressuur: “Dit is geweldig, vooraf hoopte ik op top 5"

Paralympische SpelenMedaille nummer twee op de Paralympische Spelen voor België. Amazone Manon Claeys heeft met haar paard San Dior 2 de bronzen medaille behaald in de individuele test van de paradressuur (graad IV). Baanwielrenster Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur pakten eerder vandaag brons in de tijdrit van 1 kilometer.

Claeys eindigde met een score van 72.853 op de derde plaats (op 15 deelnemers). De gouden medaille ging naar de Nederlandse Sanne Voet, die met Demantur een notering van 76.585 achter haar naam kreeg. De Braziliaan Rodolpho Riskalla (Don Henrico) pakte het zilver met een waardering van 74.659. Claeys is ook zeker van de individuele freestyletest - de eerste acht plaatsten zich daarvoor - die volgende week maandag op het programma staat.

“Ik ben super blij”, reageerde Claeys intussen. “Je mag me altijd eens in mijn arm knijpen, want ik denk niet dat ik het al goed besef. Ik had na mijn oefening verwacht dat ik het net niet zou halen. Het ging wel goed. Er zaten geen grote fouten in mijn proef en ik had mijn paard goed onder controle. Dat is niet altijd evident, want het is een speciaal geval, een hevig baasje. Maar er kwamen ook nog een paar kleppers na mij in actie. Het was heel spannend, maar niemand ging er meer over. Vooraf hoopte ik op top 5, maar ik ben heel blij met deze medaille.”

“Nu heb ik nog meer zin om voluit te gaan voor de teamcompetitie en de freestyle kür”, ging ze verder. “Ik heb een nieuwe, superleuke kür. Het is een beetje Tomorrowland-stijl in een klassiek jasje. Het is fantastisch dat ik die mag rijden. Ik kijk daar enorm naar uit. Hopelijk kan de jury het ook appreciëren. Deze medaille geeft veel vertrouwen. De druk is er nu ook af. Ik ga genieten van die rit en hopelijk kan ik nog een goed resultaat neerzetten. Ook in de teamcompetitie (zaterdag en zondag, red.) kunnen we iets neerzetten.”

Hoet en Monsieur zorgden voor eerste Belgische medaille

Eerder vandaag veroverden baanwielrenster Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur brons op de piste in de 1.000m tijdrit. Hoet en Monsieur klokten af in 1:07.943 en bleven daarmee 2.652 boven de tijd van het Nederlandse duo Larissa Klaassen en Imke Brommer, dat goud pakte. Het zilver was voor de Britse vrouwen Aileen McGlynn Obe en Helen Scott.

Hoet en stuurvrouw Monsieur vormen sinds 2015 een onafscheidelijk tandemduo. De twee focusten op deze Spelen vooral op de 3 km individuele achtervolging, die zaterdag op het programma staat, maar konden vandaag dus ook al oogsten. De 43-jarige Hoet heeft retinitis pigmentosa, een degeneratieve oogziekte.

“Het verschil met de vierde was klein, maar we wisten dat de derde plaats het hoogst haalbare was vandaag”, legde Hoet na afloop uit. Het Belgische duo was uiteindelijk slechts 0.289 sneller dan de Britse vrouwen Lora Fachie en Corrine Hall, die net naast het podium vielen.

“Het Nederlandse (Larissa Klaassen en Imke Brommer) en eerste Britse duo (Aileen McGlynn Obe en Helen Scott), die goud en zilver pakken, zijn echt gespecialiseerd in de kilometer. En wij eigenlijk niet. Dus we moesten de besten zijn van de achtervolgers. En dat is gelukt.”

“Ik ben blij dat we al een medaille hebben, zo is de druk al voor zaterdag van de ketel”, ging Hoet verder. “Dan rijden we met de drie kilometer individuele achtervolging ons beste nummer. Daar hopen we echt de grote finale voor goud of zilver te mogen rijden. Nu kunnen we daar met een geruster gevoel naartoe. Dit toont aan dat we klaar zijn voor zaterdag. Vandaag was een beetje een test voor ons. We zijn heel opgelucht dat het goed ging.”

