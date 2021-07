Amateurrenster Kiesenhofer pakt goud na ongezien Nederlands fiasco, Kopecky grijpt net naast brons

Olympische SpelenSensatie in de olympische wegrit voor vrouwen, want amateurrenster Anna Kiesenhofer (30) heeft in Tokio het goud veroverd. De Oostenrijkse hield sterk stand na een vroege vlucht. Een minder positieve hoofdrol was weggelegd voor Nederland, dat met vier favorieten aan de start stond maar nooit echt als een team acteerde. Lotte Kopecky reed een sterke koers, maar greep net naast het brons.

Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos. Nederland stond met schoon volk aan de start van de olympische wegrit - en dat is een understatement. Van der Breggen werd al twee keer wereldkampioen, Van Vleuten één keer, Vos zelfs drie keer. En Vollering won dit jaar Luik-Bastenaken-Luik. Vooraf leek het niet de vraag of Nederland goud zou pakken, maar eerder of daar ook geen zilver en brons bij zouden komen. Is dat even anders uitgedraaid.

Bij de start reed een ogenschijnlijk ongevaarlijke kopgroep van vijf weg, met daarbij de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer. Nederland liet begaan. Het verschil liep op tot vier minuten. Zeven minuten. Tot tien minuten zelfs. De Nederlandse toppers verroerden geen vin, terwijl je de koers zo uit hun handen zag glippen. Pas op Doushi Road - al halfweg koers - schoten Van Vleuten en co in actie. Van Vleuten ging zelf solo in de achtervolging, maar kwam geen meter dichter bij Kiesenhofer, die haar medevluchters intussen achtergelaten had.

Door de actie van Van Vleuten zaten de andere Nederlanders in de tang, maar uiteindelijk zou blijken dat het hen gewoon aan goeie wil ontbrak. Want ook toen Van Vleuten weer gegrepen werd, vertikte oranje het om een organisatie op poten te zetten. AD-journalist Thijs Zonneveld was dan ook bijzonder scherp op Twitter. “Heel vaak genoten van koersen bij de vrouwen de afgelopen jaren - en van de Nederlandse in het bijzonder. Maar de koers van vandaag is een aanfluiting. Nederland heeft gereden als los zand. Nul afspraken, nul strategie.”

Kopecky valt net naast podium

De vreemde koerswijze van de Nederlanders kreeg bij de finish van Van Vleuten een verklaring. Van Vleuten - die als tweede eindigde - gooide de armen de lucht in, in de waan dat ze olympisch kampioene was geworden. Toen ze hoorde dat Kiesenhofer voorop gebleven was, leek de hemel naar beneden te vallen. “Ik had het mis”, vertelde ze tegen haar verzorger. Tijdens de koers werd er in tegenstelling tot andere wedstrijden zonder ‘oortjes’ gereden, de moderne communicatie.

Al doet dat natuurlijk niets af van de prestatie van Kiesenhofer: de Oostenrijkse - een amateurrenster nota bene - reed meer dan 130 kilometer in de aanval en veroverde oververdiend het goud. Aan Belgische zijde reed Lotte Kopecky een beresterke koers. Ze beantwoordde onderweg alle aanvallen en deed volop mee voor de medailles, maar strandde uiteindelijk nét naast het podium. Doodzonde. Mits wat meer samenwerking bij de Nederlanders zat er misschien wel een olympische titel in.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten dacht even dat ze olympisch kampioen was. © Pool via REUTERS

Volledig scherm Ontgoocheling bij Kopecky na de vierde plaats. © BELGA

