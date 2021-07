“Als ik verlies, dan voelt dat als het einde van de wereld aan”: Nikiforov zwaar ontgoocheld na vroege uitschakeling in Tokio

Olympische SpelenZeventien seconden. Langer duurde z’n kwartfinale in de categorie tot 100 kilo niet. En zo draaiden de Spelen in Tokio voor judoka Toma Nikiforov, Europees kampioen in zijn gewichtsklasse, op een even grote deceptie uit als die van Rio vijf jaar terug. “Het enige wat ik nu wens, is dat ik gezond blijf tot Parijs 2024.”

Het moet gezegd: de loting was meedogenloos voor Toma Nikiforov. De 28-jarige Brusselaar moest in de eerste ronde al meteen de Braziliaan Rafael Buzacarini trotseren. Een opwarmertje kan je dat niet noemen. Nikiforov moest ook tot het gaatje gaan om het nummer 17 op de wereldranking te elimineren.

Dan begon pas het echt. In de achtste finale trof Toma Nikiforov de wereldkampioen van 2019 en 2021: Jorge Fonseca, tweede op de wereldranking. De twee zijn geen onbekenden voor elkaar: van hun zeven gevechten won Nikiforov er vijf, maar de twee meest recente eindigden dan weer in het voordeel van de Portugees. Met andere woorden: het zou een gevecht op het scherp van de snee worden.

Niks van dat. Na zeventien seconden was het al gedaan. Vloog Nikiforov hopeloos spartelend op z’n rug. Ippon. Net als in Rio, waar de Belg met Bulgaarse roots nog reekshoofd was, zaten z’n Spelen er al na twee kampen op. Pijnlijk. Nikiforov, altijd een vat vol emoties, wist even niet waar te kruipen van ellende. De tranen waren niet te stoppen.

Coach Damiano Martinuzzi gaf z’n judoka een troostende knuffel. Hij weet als geen ander van hoe ver Nikiforov kwam. Hoe z’n route naar Tokio bezaaid lag met wolfijzers en schietgeweren, in de vorm van blessures dan. Te beginnen met juni 2018: kruisbanden knie af. Na een revalidatie van zes maanden - hij had nog maar net z’n rentree gemaakt - moest hij in 2019 op twee maanden tijd twee keer onder het mes. Eerst de ene schouder, dan de andere. Nikiforov tuimelde terug naar de 50ste plek op de wereldranking.

En dan kwam er covid-19 dat de kalender leeg veegde. Zich kwalificeren voor de Spelen zou voor Nikiforov een race tegen de klok worden. Zodra het licht weer op groen ging, reeg Nikiforov de competities aan elkaar. Hij moest klimmen op de ranking. En dat lukte ‘m ook, onder meer dankzij zijn Europese titel, de tweede uit zijn carrière, in april in Lissabon. Hij stond 16de op de wereldranking: dat volstond om Tokio te halen.

Dat volstond niet om reekshoofd te zijn en dat is toch een wereld van verschil. Het kan uitmaken of je er meteen uitgaat, dan wel of je nog herkansingen krijgt. En zo betaalde Nikiforov eigenlijk de prijs voor blessures die hem anderhalf jaar van de tatami hielden. “Ik ben trots op wat Toma heeft bereikt,” zei Martinuzzi. “Welke weg hij op zes maanden tijd heeft afgelegd. Tegelijk vind ik het ook jammer dat hij er al snel uitgaat, want volgens mij heeft hij het potentieel om olympisch kampioen te worden. In Rio was hij er met z’n hoofd niet bij, maar nu wel. Helaas maakte hij een vermijdbare fout bij het vastnemen van Fonseca. Ik kan wel richtlijnen geven, maar hij moet ze wel nog opvolgen.”

Niet veel later verscheen Nikiforov zelf voor de pers, de ogen rood aangelopen. Zuchtend. “Ik voelde me goed. Ontspannen. Klaar. Alle signalen waren positief. Ik wíst ook wat me te wachten stond. Wanneer een wereld- en Europees kampioen tegen elkaar staan, levert dat meestal mooie gevechten op. Maar het gaat ‘m om details. Ik zag zijn aanval aankomen en ik was ervan overtuigd dat ik me nog op mijn buik zou kunnen draaien. Helaas landde ik op mijn rug.”

Game over dus voor Nikoforov, die elke parallel met Rio wegwuifde. “Houd op met die twee Spelen te vergelijken. In Rio stond een andere Toma, zag je een andere competitie dan hier in Tokio. Net zoals Parijs 2024 ook een andere competitie zal worden. Het enige wat ik tot dan wens, is dat ik gezond blijf en geen blessure oploop. Als ik in de fitness om me heen kijk zag ik niets dan ingetapete judoka’s die zich inspuitingen lieten zetten.”

Nikiforov heeft nood aan wat hij zelf een lange break noemt. Geen zes maanden, da’s te lang, maar toch een periode om even tot rust te komen. “Ik heb mijn vrouw en dochtertje al een maand niet meer gezien. Ik heb een half jaar als een egoïst geleefd. Als atleet trek je je bij wijze van spreken niets van de buitenwereld aan, terwijl ik toch mijn vrouw en familie moet bedanken dat ik in Tokio ben geraakt. Zij weten hoe hard het was. Maar nu heb ik even mijn buik vol van uurroosters en programma’s. Ik houd nog altijd evenveel van judo, maar als ik verlies, dan voelt het als het einde van de wereld aan. Wat ik allemaal moest doen om hier te geraken... vechten is dan nog het makkelijkste en meest aangename deel.”

In Parijs zal Toma Nikiforov er 31 zijn: volgens Martinuzzi nog niet te oud. Tenslotte heeft Dirk Van Tichelt zijn olympisch brons ook pas op zijn 32ste gewonnen. Hoop doet leven - en terugvechten. Dat kan Nikiforov als de besten. Maar niet vandaag.

