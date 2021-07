“Als ik geen zin heb, heb ik dan een mentaal probleem?”: onbezonnen Sporza-commentaar over Simone Biles krijgt staartje

Olympische Spelen Turnvedet­te Simone Biles trekt zich terug uit teamfinale: “Ik worstel intern met wat zaken”

19:06 De Amerikaanse turnvedette Simone Biles (24) heeft zich teruggetrokken uit de teamfinale op de Olympische Spelen in Tokio. “Ik heb wat interne problemen, maar ik wil er niet te veel over kwijt”, vertelde ze voor de microfoon van VTM Nieuws. Een paar dagen geleden nog had Biles het over de mentale druk die op haar schouders weegt. Het is afwachten of ze nog zal aantreden op de individuele toestelfinales en de finale allround.