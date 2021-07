Als déze helden niet inspireren: de veertien levende Belgische olympische kampioenen en hun plak

Olympische Spelen EXCLUSIEF. “Goud win je niet óp de Spelen”: bekijk aflevering 3 van miniserie ‘Red Lions: de slag om goud’

22 juli De slag om goud. Na zilver op de Spelen in Rio is de missie duidelijk voor onze nationale hockeymannen. Met minder dan een gouden plak in Tokio zijn ze niet tevreden. In een driedelige docureeks volgen we de Red Lions in hun jacht op Olympische roem. Vandaag aflevering 3: de voorbereiding. Een bezoekje van koning Filip en een blik op de ideale voorbereiding van de Lions richting Olympische Spelen, zowel mentaal als fysiek.