“Als België zo’n fout als de VS had gemaakt, dan waren we zonder pardon gediskwalificeerd”: Kevin Borlée niet te spreken over belissing jury voor finale 4x400m gemengd

Geen medaille voor de Belgen op de 4x400m gemengd vandaag in Tokio. Net voor de finale zegde Cynthia Bolingo nog af maar ook mét de nationale recordhoudster zat er voor de Belgen waarschijnlijk geen podiumplek in. Ze finishten als vijfde, in een nieuwe Belgische recordtijd van 3:11.51.

Valerie Hardie in Tokio

Wat een theater voor de finale van de 4x400m gemengd, zeg. Het voorspel kregen we gisteren al, met de jury in de hoofdrol. Zij diskwalificeerde eerst Team USA, nadat atlete Lynna Irby opzichtig buiten haar zone opgesteld stond voor haar wissel. Overtreding van regel 24.19. Exit VS. Ook de Domenicaanse Republiek werd uitgesloten wegens een slechte positionering van hun atlete. Twee kanshebbers eruit voor het podium - dat bood plots perspectieven voor de Belgen. Tot de jury z’n mening herzag na protest van beide landen. Het was niet hun schuld, klonk het, maar wel die van een jurylid dat hen naar de foute zone had geleid.

Kevin Borlée kolkte van verontwaardiging. “Ik stoorde er me niet aan dat de uitsluiting van de Domenicaanse Republiek ongedaan werd gemaakt want op de beelden zie je duidelijk dat het niet aan de atlete zelf lag dat ze slecht opgesteld stond. Maar wat de VS betreft.... Da’s een schandaal. Als België zo’n fout had gemaakt, dan waren we zonder pardon gediskwalificeerd en dan hadden we daar niks kunnen tegen beginnen. De Amerikanen laten hun vrouwelijke atlete 350m lopen en hun mannelijke 450m. Op zich win ik liever een medaille als de beste landen meedoen en de VS toonde in de reeksen dat ze heel sterk zijn, maar dit was gewoon een beginnersfout die je moet bestraffen. Geen enkel ander land zou een herkansing krijgen - dit is gewoon niet normaal.”

Maar ook de Belgen maakten er een soap van, starring Cynthia Bolingo. De nationale recordhoudster raakte tien dagen terug geblesseerd aan de hamstrings. Een verrekking, communiceerde het BOIC. Niets ergs. Gisteren zette de medische dienst het licht op groen: de nationale recordhoudster kon lopen. Trainster Carole Bam wilde haar atlete nergens toe verplichten: de keuze om al dan niet te lopen, mag volledig bij Bolingo zelf. Geen makkelijke keuze, want dinsdag treedt Bolingo ook aan in de reeksen van de individuele 400m. Dat zou kantje boordje kunnen zijn.

Even na de middag in Tokio, na de training, kwam het nieuws dat Bolingo had toegezegd. Het zou de finale alleen maar interessanter maken, nadat ook kampioenschapsloper Kevin Borlée z’n broer Jonathan Borlée kwam vervangen en Dylan Borlée de plek van Alexander Doom als starter innam. Camille Laus bleef behouden. Een vijftal minuten voor de finale gaf Bolingo evenwel tóch forfait - net voor ze de call room in gingen en de atleten de piste op gaan.

“Cynthia had blijkbaar last aan de hamstrings,” zei Kevin Borlée. “Imke Vervaet moest haar op de valreep vervangen. Da’s moeilijk voor Cynthia en voor Imke die er niet van uitging dat ze zou lopen, maar ook voor de ploeg want wij moesten ons plan last minute veranderen. Ineens zit je met een atlete die 50.20 loopt maar geen deel meer uitmaakt van het team - dat was de realiteit. Maar Imke heeft goed gelopen en dit soort zaken hoort erbij.”

De Belgen kwam nooit in het eigenlijke stuk voor. Ze raakten niet weg van de vijfde plek en daar had ook Cynthia Bolingo allicht niets aan veranderd - mogelijk waren ze een fractie sneller geëindigd. “We hebben nergens spijt van want we lopen hier een nationaal record,” aldus Laus. “We zijn tot het gaatje gegaan maar ja, we hoopten toch om het podium te halen - maar dat geldt voor elke ploeg die de finale loopt.”

Laus trok zich de hele heisa rond de VS toch wat minder aan dan haar vriend Kevin Borlée. “Ik vond het wel bizar dat de Amerikanen heropgevist waren nadat hun atlete duidelijk buiten een fout maakte maar ik heb daar proberen afstand van te nemen. Uiteindelijk hadden we daar zelf geen controle over, maar het is en blijft een raar verhaal.”

Camille Laus kan zich nu, net als Vervaet, focussen op de Belgian Cheetahs die op vrijdag 7 augustus hun reeksen lopen. Kevin Borlée, die moet morgenochtend alweer in actie komen. “Ja, maar da’s geen probleem. Ik sta op mijn vierde Spelen, ik wil er ook wat van genieten en mijn voornaamste doel zijn de 4x400m met de Belgian Tornados. We staan hier met een sterk team. Hopelijk kunnen we voor wat moois zorgen.”