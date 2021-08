Alle microfoons staan altijd open in Tokio, met interessante gevolgen

Sint-Truiden Sint-Trui­den kleurt goud ter ere van olympisch kampioene Nina Derwael: “Klaar om haar feestelijk te ontvangen!”

16:22 De stad Sint-Truiden is druk in de weer om de huldiging van olympisch kampioene en stadgenote Nina Derwael voor te bereiden, nu ze net teruggekeerd is uit Tokio. Een enorm podium staat alvast klaar op de Grote Markt, en ook tal van vlaggen hangen in de lucht om de Truiense topturnster te eren. Met een gouden ‘Nina-cocktail’ en een exclusief zonnebloemboeket zorgen de Truiense ondernemers dan weer juist voor dat tikkeltje extra.