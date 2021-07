Alison Van Uytvanck wipt ondanks voetblaren topper Kvitova: “Een van mijn mooiste zeges”

Olympische SpelenEen ferme gil: zo heeft Alison Van Uytvanck haar stunt tegen Petra Kvitova gevierd op de Olympische Spelen . Een symbolische zege ook, want Kvitova won olympisch brons in Rio. Komende nacht wacht met Garbine Muguruza een nieuwe topper. Of steekt tyfoon Nepartak daar alsnog een stokje tussen?

Dan toch een Belgische opsteker in het tennistoernooi van Tokio. Na de snelle uitschakeling in het dubbel en enkel van Elise Mertens leek er voor België niet veel eer meer te rapen. Maar de Spelen brengen onvermoede krachten naar boven bij Alison Van Uytvanck. Of toch meer krachten dan bij Petra Kvitova in de tweede ronde. Van Uytvanck wist Kvitova gaandeweg steeds meer te prikken, en plots liep de fysieke ballon bij de Tsjechische helemaal leeg. Teveel bevangen door de warmte.

Quote Ik zie hier veel speelsters met de tenen omhoog liggen bij de kine. Alison Van Uytvanck

Met 6-0 won Van Uytvanck die derde set. Een bagel, heet dat in het tennisjargon. En of Van Uytvanck blij mag zijn met die zege. Kvitova is als tweevoudige grandslamwinnares en bronzen medaillewinnares in Rio 2016 een stevige scalp. “Tegen zo iemand winnen op mijn allereerste Spelen is sowieso mooi. Het is een van mijn beste overwinningen ooit”, zegt Van Uytvanck.

En ook een kleine revanche voor haar vriendin en Greet Minnen, die tegen de tophonderd aanschurkt. Minnen verloor in de eerste ronde van Roland Garros dit jaar nipt tegen Kvitova. Ze kon een matchpunt niet verzilveren: “Maar daar kon ze niks aan doen”, zegt Van Uytvanck. “Greet heeft toen een goeie match gespeeld. Ik was nu wel iets meer gemotiveerd (lacht). Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken.”

Blaren

Fysiek was Van Uytvanck dus de sterkste van de twee: “Ik heb me op korte tijd goed aangepast aan Japan.” Al ondervindt Van Uytvanck op een andere manier last van de warmte. Onder haar voeten heeft ze veel blaren. “En ik ben niet de enige hier. Iedereen zit de bij de kine met zijn tenen omhoog (lacht). Door de hitte is het veld heel warm. Wij zweten veel en dat maakt onze schoenen en sokken heel nat. Door die wrijving krijgen we blaren.” Maar het is ook geen al te grote last, verzekert ze. “Je laat die openprikken en doet er wat zink op. Het is niet dat ik daarmee niet kan spelen.”

Veel tijd om haar voeten te laten rusten krijgt Van Uytvanck niet. Met de Spaanse Garbine Muguruza wacht in de achtste finale weer een topper (WTA 9) en ex-grandslamwinnares. De organisatie heeft die match al dinsdagochtend om 11 uur - 4 uur komende nacht in België - gepland. Muguruza moet ook voldoende tussentijd krijgen omdat ze ‘s avonds ook nog haar dubbel met Carla Suarez Navarro moet spelen.

Dat duo had in de eerste dubbelronde ook de Belgen Mertens-Van Uytvanck uitgeschakeld. Van Uytvanck krijgt dus een snelle kans op revanche in het enkelspel tegen Muguruza . Eerdere ontmoetingen tussen beide speelsters gingen beide kanten uit. Op het gras in Wimbledon 2018 klopte Van Uytvanck haar in drie sets. Recenter op hard court maakte Muguruza twee keer korte metten met Van Uytvanck.

“Ik hoop dat ik mijn Wimbledon prestatie kan herhalen, maar het zal moeilijk zijn”, zei Van Uytvanck. Mogelijk haalt Nepartak het programma van het tennis wel overhoop. Nepartak? Die naam gaf het meteorologisch instituut aan de tyfoon die morgen over Japan zou razen en ook de Olympische Spelen kan verstoren. In het roeien zijn de races alvast verlegd.

