Alexander Hendrickx maakt in Tokio grote sier met zijn strafcorners. Maar hoe gaat zo’n fase in z'n werk?

Olympische SpelenAlexander Hendrickx maakt indruk op de Olympische Spelen met zijn sensationele strafcorner. “Alexander is een beer. Hij combineert snelheid aan kracht”, zegt Jérôme Dekeyser, tot 2013 de strafcornerspecialist bij de Red Lions. Maar wanneer krijg je nu een strafcorner? Op welke manier sla je een pc? En hoe bepalend is de strafcorner in een hockeymatch? Enkele basisprincipes.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1. Wanneer krijg je een strafcorner?

Een niet-opzettelijke overtreding van een verdediger in de cirkel wordt bestraft met een strafcorner. In de eerste plaats denken we dan aan een bal op de voet, de bal spelen met de bolle kant van de stick, een speler afhouden of gevaarlijk spel. Ook de bal opzettelijk over de achterlijn spelen of een zware of opzettelijke overtreding tussen de cirkel en de 23-meter lijn leidt tot een strafcorner.

2. Hoe bepalend is de strafcorner?

Geen twijfel mogelijk: een strafcorner kan een hockeywedstrijd doen kantelen. Bovendien durft de tegenstrever van een team met een slechte pc meer risico’s te nemen in de cirkel. Een pc meer of minder maakt dan immers niet heel veel uit. Tegen België zijn de opponenten vanzelfsprekend meer op hun hoede in de cirkel en dat opent dan weer perspectieven voor de Belgische aanvallers. Het gemiddelde van een strafcornerspecialist ligt ongeveer aan één doelpunt per drie pogingen. Met bijna veertig procent doet Alexander Hendrickx in Tokio beduidend beter. “Op fysiek vlak is Hendrickx de laatste jaren enorm geëvolueerd, zijn strafcorners zijn snoeihard”, aldus Dekeyser, die dit seizoen in de Belgische competitie voor Leuven nog veertien keer raak trof op pc. “Bovendien maakt Alexander een kleine knik in zijn polsbeweging wat het voor de keeper van de tegenstrever nog een stuk lastiger maakt. Op technisch vlak is dat niet evident om uit te voeren.”

3. Hoe sla je een strafcorner?

Een strafcorner kan ofwel geslagen ofwel gesleept (sleeppush) worden. Bij een directe slag mag de bal niet hoog gaan, de bal moet bij een slag de plank van het doel raken. “Er zijn nog bitter weinig spelers die hun strafcorner slagen”, zegt Dekeyser. “In een recenter verleden deden de Nederlander Wouter Jolie en onze Xavier Reckinger dat nog wel. Nu wordt er bijna alleen nog gesleept. En niet vergeten: een strafcorner kan alleen goed uitgevoerd worden indien ook de aangever en de stopper perfect hun werk doen.”

De teams trainen bovendien hard op diverse strafcornervarianten. Een variant kan bijvoorbeeld gebruikt worden indien de sleper met een gebrek aan vertrouwen kampt. Bij de Red Lions is dat in Tokio allerminst het geval.

Volledig scherm © Photo News

4. Wanneer een video-referral aanvragen?

Het is belangrijk om met de video-referral voorzichtig om te springen. Indien je als team de video aanvraagt en je hebt het bij het verkeerde eind, dan heb je vervolgens voor de rest van de wedstrijd geen recht meer op een ‘referral’. Een video kan bijvoorbeeld gevraagd worden wanneer de aanvaller ervan overtuigd is dat de verdediger de bal met de voet raakte en de scheidsrechter dit niet opmerkte. Ook na een strafcorner volgt er dikwijls een referral. Een sleeppush mag dus hoog gespeeld worden, maar wanneer de uitlopende verdediger boven de knie wordt geraakt, wordt dit als gevaarlijk beschouwd en mag de verdediging uitslaan. Indien de verdediger onder de knie wordt geraakt betekent dat een nieuwe strafcorner.

“Er zijn veel regels, bij gevaarlijk spel – bijvoorbeeld wanneer de bal hoog terugkomt van de keeper - is er dikwijls nog een grijze zone, maar de video-referral is wel een enorme troef”, aldus Dekeyser. “In negen op de tien gevallen wordt door de videoscheidsrechter de juiste beslissing genomen.”

5. Hoe verdedig je een strafcorner?

Het verdedigende team mag met maximaal vier veldspelers bij de keeper achter de achterlijn staan. Indien een verdediger te vroeg uitloopt – dus voor het fluitsignaal van de scheidsrechter – dan wordt hij naar de middellijn gestuurd en moet de daaropvolgende strafcorner dus met een man minder verdedigd worden. In de meeste gevallen lopen er twee verdedigers naar de kop van de cirkel: één verdediger is de ‘suïcide loper’ die frontaal naar de strafcornernemer rent en zich in de baan van het schot gooit en de andere uitloper blijft ongeveer een meter achter om een mogelijke variant te blokkeren. Een derde verdediger is de lijnstopper (soms wordt er ook voor twee lijnstoppers geopteerd) en verdediger nummer vier probeert meestal om de passlijn naar de aangever te blokkeren.

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.