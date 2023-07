Al 135.000 Belgische fans met olympisch ticket: hoe reizen, waar kijken en feesten? De vragengids voor Parijs 2024 op één jaar van Spelen

Winterspelen Sneeuwprin­ses én model: ‘s lands jongste olympische winterkam­pi­oe­ne Eileen Gu palmt Chinese harten in met drie medailles

De postergirl van de Winterspelen heeft de beloften ingelost: freestyleskiester Eileen Gu, 18 nog maar, schonk China goud op het onderdeel Big Air. Ze deed er nog zilver bij op de slopestyle en goud in de halfpipe. Meteen was ze ‘s lands jongste olympische winterkampioene ooit. Op social media in China ging ze meteen viraal: 90.000 posts over haar zege in minder dan dertig minuten tijd. En zeggen dat Gu is geboren en getogen in het zonnige Californië.