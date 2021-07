Afvallen voor gevorderden: hoe gewichthefster Nina Sterckx tien kilo op vier maanden verloor

Olympische Spelen Red Lions winnen eerste oefenduel tegen Argentinië, met vlaggendra­ger Felix Denayer: “Ik ga mijn best doen ze niet te laten vallen”

20 juli De Red Lions trapten hun eerste week in Tokio af met een symbolisch ‘half’ oefenduel: meteen tegen Argentinië die België in Rio 2016 het goud afgesnoept had. In bloedheet weer won België met 1-0. Felix Denayer sprak over zijn rol als vlaggendrager in de openingsceremonie: “We zien het als een bekroning voor de hele groep.”