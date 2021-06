Abdullah Sediqi als ‘halve Belg’ en lid olympisch vluchtelingenteam naar Spelen: “Meeste angst van sluipschutters aan grens Iran”

Sediqi mag zich een van de 29 uitverkoren atleten over de hele wereld noemen die met een vluchtelingenachtergrond aan de Spelen mogen deelnemen. Hij kon zich in zijn zwaar bezette gewichtscategorie van -68kg niet rechtstreeks plaatsen voor Tokio, maar maakte ook kans als lid van het ‘Refugee Olympic Team’. Het IOC had dat symbolisch project in 2015 voor de Spelen van Rio opgestart. Het ondersteunt gevluchte topatleten met een financiële beurs in hun olympisch traject en geeft zo hoop in hun leven. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) diende voor Sediqi de aanvraag voor een wild card voor Tokio in. Deze week volgde de officiële bevestiging voor Sediqi dat hij bij de gelukkigen hoort.