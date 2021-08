Aagje Vanwalleghem trots op gouden Nina Derwael: “Nu mag ze genieten”

Nadat Derwael gisteren goud won, stuurde Aagje Vanwalleghem meteen een berichtje. “Maar ze zal wel duizenden berichten gekregen hebben. Ik zal nog even wachten zijn op een antwoord denk ik”, glimlacht de ex-gymnaste die op de Spelen van 2004 in Athene de allroundfinale turnde. “Het is een fantastische prestatie van Nina, een unicum. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Het was enorm spannend. Haar goud was niet volledig onverwacht, omdat Nina samen met Sunisa Lee de grote favoriete was. Maar je moet het dan toch ook maar doen.”