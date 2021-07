Aagje Vanwalleghem over de ‘twisties’ waarmee Simone Biles kampt: “Wat ze deed, was zelfbescherming. Daar mag je écht geen kritiek op uiten”

Olympische SpelenSimone Biles (24) heeft op Instagram meer tekst en uitleg gegeven over de mentale problemen die haar aan de kant houden tijdens deze Olympische Spelen . De Amerikaanse heeft te kampen met ‘twisties’, een soort black-outs, tijdens haar oefeningen. Ze liet de team- en individuele allroundfinale aan zich voorbijgaan. Het is nog maar de vraag of ze zondag aan de toestelfinales zal deelnemen. Ex-turnster Aagje Vanwalleghem (33) kent het fenomeen maar al te goed.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Trainen doet Simone Biles dezer dagen in een lokale turnclub in Tokio. Daar kan ze met dikke, zachte matten onder haar turnen voor het geval een oefening fout loopt. Gisterochtend (Belgische tijd) deelde ze op Instagram een trainingsvideo van een oefening op de brug met ongelijke leggers, waarbij ze bij de landing recht op haar rug viel. De beelden werden even later weer verwijderd, maar de Amerikaanse deed nadien wel haar verhaal.

“Mijn geest en lichaam zitten niet op dezelfde lijn”, schreef ze. “De problemen zijn plots gestart na de kwalificaties. Het is het vreemdste gevoel dat me al is overkomen. Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt.” Biles is op de sukkel met zogenaamde ‘twisties’. Een fenomeen waarbij gymnastes black-outs krijgen tijdens hun oefeningen.

Volledig scherm Simone Biles geeft uitleg: "Ik heb eerder al 'twisties' gehad. Het is angstaanjagend." © Instagram Simone Biles

“Elke turner kent ‘twisties’, we hebben daar allemaal ervaring mee”, vertelt Aagje Vanwalleghem, die op de Spelen van Athene in 2004 nog de allround-finale turnde. “Het lichaam doet dan niet wat het hoofd wil. Het is een soort kortsluiting, waardoor je je oefening niet meer kunt uitvoeren. Vergelijk het met een hoogspringer die op volle snelheid naar de lat sprint, maar uiteindelijk toch niet durft te jumpen: je blokkeert. Het verschil is dat als je dat bij het turnen meemaakt, in volle vlucht, het faliekant kan aflopen. Wat Biles deed, was zelfbescherming. Daar mag je écht geen kritiek op uiten.”

Volledig scherm Simone Biles. © Photo News

Een oefening correct en veilig uitvoeren is op dit moment onmogelijk voor Biles. “Ik denk dat veel mensen niet beseffen hoe gevaarlijk dat kan zijn”, aldus de Amerikaanse. “Het is angstaanjagend om een sprong te maken. Ik zou dit niemand toewensen. Ik kan het verschil tussen boven of beneden niet meer zien en heb geen controle over mijn lichaam. Ik kan niet inschatten waar ik precies ben tijdens een sprong of waar ik ga landen.”

Volledig scherm Simone Biles geeft uitleg: eerder kreeg ze te kampen met twisties op de vloer en sprong. "Nu op elk onderdeel" © Instagram Simone Biles

En zo is er duidelijkheid over de mentale problemen waarmee Biles precies af te rekenen krijgt. De topgymnaste besliste dinsdag om zich tijdens de teamfinale allround terug te trekken na één onderdeel. Op de sprong haalde ze toen ‘amper’ 13.766 na een slechte landing. Donderdag nam ze ook niet deel aan de individuele allround-finale, gewonnen door haar landgenote Sunisa Lee.

Quote Voor iedereen die zegt dat ik zomaar heb opgegeven na een mindere oefening: dat is niet het geval. Simone Biles

Biles kreeg eerder al te kampen met twisties, onder meer tijdens de voorbereiding op de Spelen van Rio in 2016, waar ze uiteindelijk wel vijf medailles won. “Maar toen had ik alleen last op de vloer en sprong. Nu, tíjdens de Spelen, heb ik twisties op álle onderdelen.”

“Voor iedereen die zegt dat ik zomaar heb opgegeven na een mindere oefening: dat is niet het geval. Ik geef nooit zomaar op. En ik moet me ook niet verantwoorden. Fysieke gezondheid is even belangrijk als mentale gezondheid. En gezondheid gaat voor op alles.”

Stress de reden?

Vanwalleghem: “Dat Biles’ beslissing hét gespreksonderwerp is, zegt veel. Dat toont aan dat het mentale en fysieke nog niet op gelijke hoogte staan. Had Biles afgehaakt met een spierscheur, dan was dat nooit zo’n item geweest, nu praat men over niks anders. Het is positief dat een wereldster als Biles het openlijk durft uit te spreken, zo verlaagt ze de drempel voor anderen, die met gelijkaardige muizenissen zitten, maar misschien die keuze niet dúrven te maken.”

Wat twisties precies veroorzaakt, verschilt van gymnast tot gymnast. Het is geen exacte wetenschap. “Stress kan een reden zijn, maar ik weet niet of dat de reden is”, aldus Biles. Ook zij tast in het duister.

Het is nu de vraag of Biles in actie komt tijdens de toestelfinales, die zondag starten en waar ze voor elke oefening gekwalificeerd is. “Eerlijk: ik weet het niet”, reageert ze op de vraag hoelang de twisties nog zullen duren. “Dit is iets dat je dag per dag en oefening per oefening moet bekijken.”

Volledig scherm Mei 2009: Aagje Vanwalleghem in actie. © BELGA

BEKIJK OOK:

Volledig scherm Simone Biles geeft uitleg: "Ik heb geen idee waar ik zal landen." © Instagram Simone Biles

Volledig scherm Simone Biles keek gisteren vanuit de tribune toe tijdens de allroundfinale. © Photo News

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Biles tijdens haar sprong dinsdag tijdens de team-allroundfinale. © Photo News