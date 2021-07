90% kans op Belgische medaille vannacht en woensdagochtend! Doet Van Aert het weer en verrassen 3x3 Lions?

Olympische Spelen NOS ziet noodlot toeslaan bij Van der Poel en schakelt midden in race over naar... handboog­schie­ten

26 juli De olympische droom van Mathieu van der Poel in het mountainbiken draaide al héél vroeg uit op een nachtmerrie. De 26-jarige Nederlander zette na amper een halve ronde iets te veel druk naar voor bij een afdaling op de grote rotsen, waarna hij overkop ging en keihard op zijn rug belandde. Hij probeerde zijn race nog wel verder te zetten, maar moest uiteindelijk de strijd voortijdig staken. Exact wat ze ook bij de NOS, de Nederlandse openbare omroep, besloten te doen: nog voor de race goed en wel gereden was, schakelden ze daar over op... het handboogschieten. Want: Steve Wijler, Gijs Broeksma en Sjef van den Berg waren daar nog in de strijd om het brons verwikkeld tegen Japan - een strijd die uiteindelijk na een shoot-off met 4-5 verloren ging.