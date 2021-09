6.200 dopingstalen op Olympische Spelen leveren zes positieve gevallen op

Olympische Spelen Papa Derwael hoopt dat regering snel werk maakt van belasting­vrije olympische premies: “Wat Nina gedaan heeft, is een uni­cum”

7 september “Belachelijk. Shame on you”. Zo uitte Nico Derwael, papa van gouden medaillewinnaar Nina Derwael op de Spelen in Tokio, via Facebook zijn onvrede over het nieuws dat de olympische premies in België belastbaar zijn. Of het moet zijn dat de regering alsnog erin slaagt om dit jaar een wet te stemmen om die uitzonderlijk vrij te stellen: “Daar moeten ze dringend werk van maken.”