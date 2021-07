3x3-basketploeg zo goed als zeker naar kwartfinales na stuntzege tegen Nederland

Olympische Spelen Emma Plas­schaert staat op 13e plaats in Laser Radial

9:27 Na drie regatta”s staat zeilster Emma Plasschaert op de dertiende plaats in de Laser Radial op de Olympische Spelen in Tokio. In de derde regatta finishte de 27-jarige 0ostendse als elfde. Gisteren had ze een tiende en een zeventiende stek laten noteren. Ook de vierde regatta wordt maandag gezeild.