100-tal Belgische olympiërs zijn al gevaccineerd: “Hopelijk gunnen de mensen het ons toch een béétje”

Olympische SpelenOpgelucht, blij en dankbaar. Dat is in een notendop hoe de olympische atleten zich voelden nadat ze in het vaccinatiecentrum in Brussel gisteren hun eerste prik kregen. Onder hen olympisch kampioen Greg Van Avermaet, gymnaste Nina Derwael en de Red Lions. “Hopelijk gunnen de mensen het ons toch een béétje.”

Toegegeven: zo moeilijk was het niet om de atleten gisteren aan de Heizel, ondanks hun mondmaskers, te identificeren. Want de meeste mensen die zich voor hun vaccinatie aanboden, waren veelal op leeftijd – in Brussel zijn ze aan de vijftigers en risicopatiënten toe. De atleten die opdaagden, en dat waren er een honderdtal, zijn in de fleur van hun leven. Prille twintigers of dertigers – of ze moeten Ann Wauters (40) heten. De kapitein van de Belgian Cats verscheen een halfuurtje voor sluitingstijd, enthousiast en bereidwillig: “Geen idee wat die spuit gaat geven, maar ik ben er klaar voor. Blij dat ik aan de beurt ben.”

Greg Van Avermaet (35), in Rio olympisch kampioen op de weg, was als eerste op de afspraak. Rond halftien ’s ochtends wandelde hij nietsvermoedend in een bermuda het vaccinatiecentrum binnen – recht op de camera van VTM af. Een renner is nergens op z’n gemak, zag je hem denken, maar de sympathieke Oost-Vlaming is te welopgevoed om een kort interview te weigeren. Hij snapt dat er veel discussie bestaat rond de vaccinatie van gezonde olympiërs, zei hij, maar “de mensen moeten ook begrijpen dat atleten jàren naar één belangrijk moment in hun carrière toeleven.” Een uurtje later stond hij alweer fris geprikt buiten. “Hopelijk heb ik niet te veel last van bijwerkingen. Ik heb vanochtend voldoende water gedronken en een dafalgan genomen – ik vermoed dat de reactie zal meevallen. De timing is wel goed. Ik kan even rusten na de klassiekers en na m’n tweede prik kan ik in de Dauphiné, de Tour en de Spelen rijden.”

Goud als bedanking

Dat was al één atleet die gelukkig was. En de blije gezichten volgden elkaar snel op. Atleten Hanne Claes en Jonathan Borlée, golfer Thomas Pieters, ruiter Pieter Devos, taekwondoka Jaouab Achab, judoka Jorre Verstraeten, renster Jolien D’hoore, zwemster Fanny Lecluyse, hockeyer Thomas Briels...: stuk voor stuk opgelaten omdat ze eindelijk dat beschermende vaccin kregen. “Ik hoop toch dat de mensen het ons toch een béétje gunnen”, zei de aanvoerder van de Red Lions. “Wij trainen er hard voor. Hopelijk kunnen we België over drie maanden trots maken en bedanken met een gouden medaille.”

Stress

De meest opvallende verschijning was Nina Derwael (21), kandidate voor olympisch goud aan de brug met ongelijke leggers in Tokio. Groene blazer, een ketting met olympische ringen en een goudgestipt mondmasker. Klasse moet er zijn. “Ik heb toch een beetje stress”, bekende de Limburgse. “Omdat ik hoorde dat de ene mens er last van heeft en de andere niet – ik ben benieuwd wat het bij mij zal geven. Als ik pijn heb aan mijn arm... dat wordt een leuke training morgen.”

Even na drie stond ze weer buiten. “Die zenuwen waren nergens voor nodig”, giechelde ze. “Het is toch een speciaal gevoel dat ik ben gevaccineerd want ik ben nog zo jong. Ik ken niet veel mensen van mijn leeftijd die al een prik kregen. Het is wel grappig dat mijn opa net vandaag ook zijn prik kreeg. Maar dit is een hele zorg minder. Nu ben ik meer op mijn gemak en hoef ik niet bang te zijn dat ik door een besmetting mijn training moet onderbreken. Uiteraard blijft het opletten, maar de focus kan nu weer helemaal op de Spelen. Het gaat ook goed met mijn voet en ik kan weer op alle toestellen trainen.”

