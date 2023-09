MIJN STAD. Cafébaas Mil Wuyts (59) over zijn Herentals: “Ik heb mijn hart verloren aan onze Grote Markt”

Rockliefhebber, altijd in het gezelschap van partner Nancy en goedgeluimde cafébaas van muziekkroeg The Roxy op de Herentalse Grote Markt. Zo kennen vele inwoners van de stad Mil Wuyts (59). Hij woont er sinds zijn geboorte, is de jongste van zes broers en loodst ons door zijn geliefde Keizerstede. “Voor mij mogen er nog heel wat kroegen bij komen, zoals in de gouden tijden van de Nieuwstraat.”