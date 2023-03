Wijn- en biergilde Vinamici Odloo geeft workshop bier brouwen tijdens opendeurdag

Vinamici Odloo werd in het begin van de jaren 80 opgericht door een stel vrienden die wijn wou maken en zich later ook ging toeleggen op het brouwen van bier. Ondertussen werden in de vereniging tientallen liefhebbers tot bierbrouwer en wijnmaker opgeleid. Sommigen onder hen maakten er hun beroep van, zoals Brouwerij Leysen, Domein Het Eiken Vat en Wijndomein Roothooft.

“We hadden het idee om ons 40-jarig bestaan te vieren in 2020, maar dat lukte helaas niet. Niet getreurd, want nu gooien wij onze deuren open voor alle bier- en wijnliefhebbers. Wij laten de mensen kennis maken met bier en wijn van onze gilde, voor of na een wandeling in het aangrenzende bos bij Teunenberg”, vertelt Steven De Bruyckere, bestuurder bij Vinamici Odloo.

Bier brouwen met kleine ketel

Naast het lekkere nat krijgen de mensen ook de kans om meer informatie in te winnen over bier brouwen en wijn maken. “Bezoekers kunnen live de productie van bier meevolgen dat gebrouwen wordt met een kleine ketel. We organiseren op jaarlijkse basis cursussen over wijn en bier maken. Laat dit misschien de eerste stap zijn voor onze bezoekers om dit najaar zelf mee te brouwen in onze gilde.”

De opendeurdag gaat om 10 uur van start. Dan start ook de workshop rond het brouwen. Het terras met bar is doorlopend open tot 20 uur aan het lokaal van Vinamici Odloo aan Teunenberg 51F.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.