Werken in Tramstraat uitgesteld

SILA Oosterwijk start schooljaar met gloednieuw STEM-lo­kaal

Nadat de SILA Middenschool in januari 2022 in Westerlo-centrum een eigentijdse nieuwbouw in gebruik had genomen, was het op 1 september de beurt aan de vestiging in Oosterwijk (Westerlo) om het schooljaar te starten met een gloednieuw STEM-lokaal.

1 september