WEER. Vanochtend helder weer in Olen

Gladiolen maakt zich op voor 23ste editie: “Voor het eerst weerman in dienst, maar hij zal enkel goed nieuws te melden hebben”

In Onze-Lieve-Vrouw-Olen wordt deze week alles in gereedheid gebracht voor de 23ste editie van Gladiolen. Op vrijdag en zaterdag kan het Olense muziekfestijn uitpakken met ronkende namen als Daan, Coely, Black Box Revelation, Regi en MEROL, maar in tegenstelling tot voorgaande edities is het festival op voorhand nog niet volledig uitverkocht. “Het lijkt een algemeen fenomeen, want we horen ook van andere organisatoren dat de verkoop stroever verloopt.”