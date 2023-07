WEER. Stralend zonnig weer in Olen vandaag

Honderden branden en ongevallen op beeld gezet, en nu opent ex-persfoto­graaf Peter (58) B&B in Oostkan­tons: “Liefde op het eerste gezicht”

“Ja, we hebben hier een rustiger leven dan in de tijd dat Peter ’s nachts twee keer uit zijn bed moest voor zijn werk.” Voormalig persfotograaf Peter Vanderveken (58) en echtgenote Dagmar Snijckers (51) uit Herentals ontvangen dit weekend hun eerste gasten in hun B&B Haus Chresten. Die vind je in het hoogste dorp van België, vlak bij de Duitse grens. De weg naar hun nieuwe droomleven liep echter niet over rozen. “Ons dak lag eraf voor de verbouwing... en toen was daar een zware storm.”