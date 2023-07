WEER. Stralend zonnig weer in Olen vandaag

Geen PFAS-verontrei­ni­ging vastge­steld op Winkelom: voorzorgs­maat­re­ge­len niet meer nodig

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet recent een bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFAS uitvoeren ter hoogte van Winkelom, aan bedrijvenpark Grote Neet, in Geel. Daaruit is nu gebleken dat de bodem en het grondwater niet verontreinigd zijn met PFAS. De voorzorgsmaatregelen in de nabije omgeving kunnen dan ook opgeheven worden.