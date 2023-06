WEER. Kans op helder weer in Olen vanochtend

Inbrekers beschadi­gen voordeur

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag geprobeerd om een woning binnen te dringen in de Kerkhofstraat in Westerlo. De bewoners van het huis stelden donderdagochtend braakschade vast aan de voordeur. De daders slaagden niet in hun opzet. Ze zijn de woning niet binnen geraakt en konden geen buit maken.