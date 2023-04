WEER. Kans op bewolkt weer in Olen vanochtend

Voetbal Challenger Pro League Ryan Safari hoopt op derde basis­plaats op een rij bij Lierse: “Ik neem elke match heel ernstig”

De voorbije twee speeldagen leverden Ryan Safari evenveel basisplaatsen op bij Lierse. Geen wonder dat de 19-jarige spits nog veel zin heeft in deel twee van de play-offs, ook al heeft Lierse niks meer te winnen. “Ik wil me tonen en me amuseren.”