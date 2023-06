WEER. In Olen bewolkt weer vanochtend

Kinderen van Kempische scholen vragen volwasse­nen met postkaart­jes om niet in hun omgeving te roken: “Kinderen zouden rookvrij moeten opgroeien”

De gezondheidsorganisatie Logo Kempen heeft over 125 scholen in negentien Kempische gemeenten 25.000 postkaartjes verspreid die roken in de buurt van kinderen moeten tegengaan. De leerlingen kunnen de kaartjes inkleuren en nadien afgeven aan hun ouders of andere mensen in hun omgeving, met de vraag om niet in het zicht van kinderen te roken. De vierdejaars van basisschool De Kriebel in Onze-Lieve-Vrouw-Olen gingen er woensdag - op Werelddag zonder Tabak - creatief mee aan de slag.